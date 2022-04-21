Войти
Военное обозрение

Минобороны США: Об истощении ракетного арсенала России речи не идёт

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне заявили о том, что российские войска ещё не приступили к полномасштабному наступлению на Донбассе. Американская сторона говорит о том, что ВС РФ продвинулись с севера и с юго-запада, однако пока от крупных наступательных действий воздерживаются.

Дополнительно отмечается, что на данный момент имеет место главным образом ракетное и артиллерийское подавление огневых точек украинских войск.

По словам официального представителя Пентагона, российские войска осуществляют около трёх десятков ракетных пусков по объектам на территории Украины за сутки:

Об истощении ракетного арсенала России речи не идёт.

В Пентагоне отмечают, что нет у ВКС РФ недостатка в средствах боевой авиации, включая самолёты и вертолёты.

Так Минобороны США фактически опровергает свои собственные прошлые заявления, а также заявления киевского режима о том, что у России якобы вот-вот иссякнет ракетный арсенал вместе с самолётами и вертолётами.

Кирби:

Российские войска продвинулись южнее со стороны города Изюма, а также к западу от Донецка, но это пока лишь подготовка к масштабным боевым действиям.

По заявлению представителя министерства обороны США, Россия «продолжает переброску сил и средств на Украину».

В ходе брифинга американский чиновник указал на то, что Россия фактически близка к полному взятию полумиллионного Мариуполя под свой контроль, и добавил, что на данный момент угроза нанесения ядерного удара Москвой отсутствует.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
15.03.2022
ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится
03.03.2022
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
16.11.2020
Грядет большая ремоторизация
13.10.2014
Минобороны нацелилось на космос
02.06.2014
Место, где прячется "Сатана". Украина прекращает кооперацию с РФ
16.12.2013
Поднебесная борется за господство в небе
14.08.2008
Почему Россия теряет самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием