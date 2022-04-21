Минобороны США: Об истощении ракетного арсенала России речи не идёт

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В Пентагоне заявили о том, что российские войска ещё не приступили к полномасштабному наступлению на Донбассе. Американская сторона говорит о том, что ВС РФ продвинулись с севера и с юго-запада, однако пока от крупных наступательных действий воздерживаются.

Дополнительно отмечается, что на данный момент имеет место главным образом ракетное и артиллерийское подавление огневых точек украинских войск.

По словам официального представителя Пентагона, российские войска осуществляют около трёх десятков ракетных пусков по объектам на территории Украины за сутки:

Об истощении ракетного арсенала России речи не идёт.

В Пентагоне отмечают, что нет у ВКС РФ недостатка в средствах боевой авиации, включая самолёты и вертолёты.

Так Минобороны США фактически опровергает свои собственные прошлые заявления, а также заявления киевского режима о том, что у России якобы вот-вот иссякнет ракетный арсенал вместе с самолётами и вертолётами.

Кирби:

Российские войска продвинулись южнее со стороны города Изюма, а также к западу от Донецка, но это пока лишь подготовка к масштабным боевым действиям.

По заявлению представителя министерства обороны США, Россия «продолжает переброску сил и средств на Украину».

В ходе брифинга американский чиновник указал на то, что Россия фактически близка к полному взятию полумиллионного Мариуполя под свой контроль, и добавил, что на данный момент угроза нанесения ядерного удара Москвой отсутствует.