Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" ТОФ поразили "вражеские" дроны на Камчатке

Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1", стоящие на вооружении зенитного ракетного полка Войск и сил на Северо-востоке России, поразили цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты условного противника. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников.

Учение прошло в одном из позиционных районов ракетчиков на Камчатке. По легенде, расчеты ЗРПК обнаружили малоразмерные низколетящие цели, которые двигались к пункту базирования подводных сил ТОФ. Были оперативно изменены позиции для прикрытия важного объекта флота и условно применено оружие для уничтожения дронов.

Тренировка проводилась в рамках проверки уровня подготовленности расчетов и техники зенитного ракетного полка к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

На следующем этапе боевой учебы зенитчики на полигоне будут выполнять практические стрельбы по мишенным позициям.

Ольга Журман