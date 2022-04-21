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Известия.ru

Минобороны показало тактическую подготовку военных Каспийской флотилии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военные ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии провели тактическую подготовку на полигоне в Дагестане. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Минобороны РФ.


«Военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням, а также продемонстрировали навыки смены огневых позиций во время ведения боя. Стрельба по мишеням осуществлялась из-за укрытий, из положения стоя, с колена и лежа», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что для создания правдоподобной боевой обстановки использовались взрывпакеты и дым. Когда военный обнаруживал противника, использующего дым, то должен был продолжать выполнение задания в противогазе. Как подчеркнули в Минобороны, акцент на учениях был сделан на оборонительный бой на открытой местности.

Военнослужащие показали хороший уровень подготовки, подытожили в ведомстве.

Ранее, 19 апреля, сообщалось, что Россия и Вьетнам проведут международные военные учения, в ходе которых разработают нестандартные решения при выполнении боевых задач и проверят навыки командиров по управлению подразделениями в сложной обстановке.

Ранее, 11 апреля, в пресс-службе Южного военного округа рассказали, как тренируются связисты Каспийской флотилии Военно-морского флота России. На полигоне Скорпион в Дагестане связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов (ПУС). В рамках учений военнослужащим требовалось наладить устойчивую закрытую связь между командными пунктами и кораблями, которые выполняют задания на морских полигонах.

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