Индийский генерал объяснил, чем российское оружие превосходит западное

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр — РИА Новости. Российское вооружение превосходит западное своей простотой, стоимостью и надежностью, сказал РИА Новости военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.

"Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий", — сказал он.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у России. Вместе с тем, это меньше, чем с 2012 по 2016 год — тогда на вооружение из северной страны тратилось до 69 процентов оборонного бюджета этого государства.

Наиболее заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку заключили в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Параллельно с российской техникой Нью-Дели интересуется вооружениями из Франции, США и Израиля. Недавно Франция поставила Индии 32 реактивных истребителя Dassault Rafale, 15 боевых самолетов Mirage и три подводные лодки Scorpene. А стоимость оборонной торговли между Индией и США выросла с 200 миллионов долларов в 2000 году до 6,2 миллиарда долларов к 2019 году. Среди покупок — беспилотники MQ-9A Reaper, морские патрульные самолеты дальнего действия P8-I Poseidon и многоцелевые вертолеты Sikorsky MH-60R.

В начале февраля этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблема импорта вооружений заключается в том, что оно устаревает к тому времени, как попадает в армию. Он считает, что решением этого вопроса станут программы "Самодостаточная Индия" и "Сделано в Индии", направленные на развитие производства в самой стране.