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Российская газета

Российские бомбардировщики Су-34 нанесли удары ракетами Х-29 по технике Украины

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Удары ракетами Х-29 наносились лучшими в мире фронтовыми бомбардировщиками Су-34.
Удары ракетами Х-29 наносились лучшими в мире фронтовыми бомбардировщиками Су-34.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Российские бомбардировщики Су-34 в ходе спецоперации нанесли удары ракетами Х-29 "воздух-поверхность" по военной технике Украины.

Минобороны обнародовало кадры этой атаки. Командир звена Су-34 уточнил, что была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Она была выполнена с использованием высокоточных ракет.

Авиационная ракета Х-29 была принята на вооружение в 1980 году. Ее конструкция оказалась настолько удачной, что она стала одной из самых массовых, выпускается до сих пор. В основном ракета выпускается в двух модификациях - с полуактивной лазерной головкой самонаведения и пассивной телевизионной.

Известно, что Х-29 предназначены для поражения визуально видимых трудно уязвимых наземных и надводных целей. В их число входят крупные железнодорожные и шоссейные мосты, промышленные сооружения, железобетонные укрытия самолетов, надводные корабли водоизмещением до 10 000 тонн. Ракета отличается высокой точностью наведения. Отклонение от подсвеченной лазерным лучом цели при пуске с дальности 10 км - два метра. При массе осколочно-фугасной боевой части в 317 кг это несущественно.

Конструкция боевой части предусматривает эффективное поражение как живой силы или незащищенной техники, так и фортификационных укреплений, построек или кораблей. Публиковалась информация о том, что Х-29 до своего подрыва способна пробить 3 метра грунта и 1 метр бетона. Во избежание отскока при попадании под острыми углами к поверхности цели боевая часть ракеты оснащена противорикошетным устройством. Взрыватель может устанавливаться на контактный режим, то есть подрыв происходит в момент соприкосновения с целью, или с замедлением. Режим работы взрывателя выбирается пилотом перед пуском. Контактный подрыв предназначен для уничтожения техники и живой силы, а замедление используется для атаки бункеров, бетонных сооружений и подобных объектов.

Поиск цели может вестись с помощью бортовой аппаратуры самолета или визуально летчиком. Обнаружив цель, пилот помещает ее на прицельно-пилотажный индикатор. Далее осуществляется привязка и целеуказание для головки самонаведения ракеты. Если наведение осуществляется при помощи телевизионной ГСН, то предполагаемый объект атаки может быть "выхвачен" телекамерой из общего фона, а его изображение увеличено для более точного опознавания.

Система управления работает в двух режимах - автономном и самонаведения. Автономное управление осуществляется на начальном участке полета ракеты, самонаведение - на завершающем. Телевизионное самонаведение носит пассивный характер и производится по светоконтрастному краю цели. Заметность цели при этом может подчеркиваться не только ее контрастным цветом, но и углом падения солнечных лучей или тенями, выдающими замаскированный объект.

Х-29 предназначены для поражения визуально видимых трудноуязвимых наземных и надводных целей водоизмещением до 10 000 тонн

При нанесении ударов по взлетно-посадочным полосам аэродромов ракета оставляет воронки диаметром до пятнадцати и глубиной шесть метров.

В проекте Х-29 изначально предусматривалась модульная конструкция с возможностью установки головки самонаведения нужной модели. Это дало возможность модернизации ракеты и значительного улучшения ее боевых характеристик.

Пуск ракет производился с Су-34. Без преувеличения, это один из лучших в мире боевых самолетов. Он удачно сочетает в себе характеристики фронтового бомбардировщика, тяжелого истребителя и дальнего перехватчика. Предназначается для поражения точечных сильнозащищенных объектов днем и ночью, а также для круглосуточного поиска, обнаружения, классификации и уничтожения надводных и подводных целей в любых метеоусловиях при наличии активного радиоэлектронного противодействия.

32 года назад, 13 апреля 1990 года, опытный образец Су-34 совершил первый полет. А сейчас этот самолет стал основой ударной мощи нашей фронтовой авиации, успешно применялся в сирийской боевой операции, теперь и в спецоперации на Украине.

Весьма точно в НАТО Су-34 кодифицировали как Fullback - защитник в русском переводе. Дальность полета самолета - 4500 километров без дозаправки, 7000 - с дозаправкой. Максимальный вес боевой нагрузки - 8 тонн. Самолет способен развивать скорость почти 2000 км/час.

Это один из самых комфортных боевых самолетов в мире. Экипаж (летчик и штурман) размещен в бронированной кабине не один за другим, а рядом. На борту Су-34 предусмотрена установка микроволновой печи и даже биотуалета. Есть кондиционер и система электромассажа, встроенная в кресла. Су-34 за характерную форму носа летчики прозвали "утенком", и он стал несомненным фаворитом боевой авиации России.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Х-29
Проекты
NATO
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