Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит защиту союзников

Брюссель. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе видеоконференции международных лидеров по ситуации на Украине пообещал, что Североатлантический альянс защитит всех своих союзников.

"Генеральный секретарь проинформировал своих коллег о работе по укреплению сдерживания и обороны НАТО, подчеркнув, что НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников", - сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации в Брюсселе.

"Он также проинформировал других руководителей о работе союзников по оказанию Украине дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике НАТО по итогам видеоконференции, которую организовал президент США Джо Байден.

В видеоконференции участие приняли также премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президенты Польши Анджей Дуда и Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кисида.