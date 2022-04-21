Войти
Интерфакс-АВН

Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит защиту союзников

196
0
0
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Брюссель. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе видеоконференции международных лидеров по ситуации на Украине пообещал, что Североатлантический альянс защитит всех своих союзников.

"Генеральный секретарь проинформировал своих коллег о работе по укреплению сдерживания и обороны НАТО, подчеркнув, что НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников", - сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации в Брюсселе.

"Он также проинформировал других руководителей о работе союзников по оказанию Украине дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике НАТО по итогам видеоконференции, которую организовал президент США Джо Байден.

В видеоконференции участие приняли также премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президенты Польши Анджей Дуда и Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Канада
Польша
Румыния
США
Украина
Франция
Япония
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
14.02.2022
В НАТО выступили за продолжение диалога с Россией
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
22.11.2017
Мосты конфронтации
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
13.08.2014
С миру по бронежилету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием