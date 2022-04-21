Изолировать от общего: ВС России начали применять новые тактические приемы

Группировка ВСУ в Донбассе отрезается от снабжения, пояснили военные эксперты

Российские вооруженные силы приступили к новому этапу военной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля в интервью индийским СМИ заявил, что она направлена на полное освобождение народных республик Донбасса. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что этот план последовательно выполняется, на территории республик проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Также глава российского военного ведомства сказал, что в ходе СВО российские войска начали применять новые способы ведения боевых действий. По словам экспертов, сейчас, перед большим наступлением в Донбассе, военные РФ проводят так называемую изоляцию театра военных действий.

Отрезать и изолировать

О том, что наступает новый этап операции утром во вторник сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Начинается следующая стадия этой операции, и я уверен, что это очень важный момент для всей спецоперации», — отметил он в интервью индийским СМИ.

Министр иностранных дел напомнил, что СВО направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Сергей Шойгу отметил, что последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни там.

Во вторник украинские войска вновь нанесли удар по территории России. 19 апреля в результате утреннего обстрела села Головчино реактивными установками залпового огня «Ураган» пострадали 76 домов и 17 автомашин, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Три местных жителя получили ранения, двое из них — серьёзные. Удар был нанесён кассетными боеприпасами.

В этот день российские войска продолжили наносить удары в обеспечении второго этапа спецоперации.

Активны в ночь на 19 апреля были артиллерия и ракетные войска. Минобороны заявило об ударах по 1260 объектам. Это наибольшее их число, упоминавшееся во всех сводках с 24 февраля. Среди заявленных целей — 25 пунктов управления украинской армии, две зенитные ракетные установки «Бук-М1» у Гуляй Поля и Николаевки 2, а также 1214 мест сосредоточения войск.

— Ракетными войсками в течение дня 19 апреля поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Крылатыми ракетами воздушного базирования за сутки нанесён 21 удар по опорным пунктам и местам сосредоточения украинских войск.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили более 90 объектов. В их числе два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У».

Российские средства ПВО сбили у села Малиновка в Донецкой области украинский истребитель МиГ-29. Были перехвачены в воздухе также две баллистические ракеты «Точка-У» и уничтожены семь беспилотников.

Всего по данным российского Министерства обороны с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, сейчас российские военные проводят так называемую изоляцию театра боевых действий

— Российские военные силами оперативно-тактической авиации, а также высокоточным оружием наносят удары по украинским маршрутам подвоза, запасам материальных средств и пунктам управления, — пояснил эксперт. — Это называется «изоляция театра боевых действий». То есть, мы отрезаем украинскую группировку на Донбассе от всей возможной помощи. Они не смогут получать пополнения, восполнять запасы материальных средств и т.д., что очень важно для успешного выполнения второй фазы операции. Чем лучше ВС РФ справятся с изоляцией, тем легче союзным войскам на земле будет громить украинские вооруженные формирования.

Как отметил эксперт, российские военные подошли к решению этой задачи ответственно и качественно. Поражаются важные украинские объекты, не только в ближайшем тылу, но и на стратегическом уровне. Как пример — удар 18 апреля по логистическому центру ВСУ во Львове. Но по мере развития второго этапа операции основные удары будут концентрироваться на украинских объектах, расположенных близко к линии боевого соприкосновения.

Новый подход

На коллегии Минобороны 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца».

Министр обороны отметил, что последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни там.

— Действия наших войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских Вооруженных Сил, — заявил Сергей Шойгу.

Он также отметил, что последовательная реализация Плана деятельности Министерства обороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства.

Спасительный коридор

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что 19 апреля Вооруженные Силы России открыли гуманитарный коридор для выхода сложивших оружие украинских формирований, заблокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Военные РФ призвали официальные власти Киева приказать боевикам прекратить сопротивление.

— За последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на «Азовстали» мирном населении. Уверены, что это очередной фейковый информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов. Обращаемся к представителям киевской власти: «если гражданское население находится на "Азовстали", требуем принять все меры для его освобождения и выхода через созданные Вооруженными Силами России гуманитарные коридоры», — сказал Михаил Мизинцев.

По его словам, руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей.

— Одновременно заявляем, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве «живого щита» в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом, а должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на «Азовстали» являются военными преступниками и террористами, — продолжил генерал. — Особо хотел бы подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Он добавил, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтвердила свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права. И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными, подчеркнул Михаил Мизинцев.

Позднее в СМИ появились сообщения, что во время действия режима тишины по одному из гуманитарных коридоров вышли около 120 мирных жителей. Они укрывались в жилых зданиях неподалеку от проходной «Азовстали».

На исходе дня 19 апреля генерал-полковник Мизинцев констатировал, что никто из находящихся на «Азовстали» коридором не воспользовался. Одной из причин он назвал то, что представители киевской власти продолжают обманывать свой народ, убеждая его в отсутствии возможности эвакуации гарнизона. Кроме того, как заявил Мизинцев, согласно содержанию радиоперехватов, командиры оставшихся на «Азовстали» вооруженных формирований, осознавая безвыходность положения, готовы сложить оружие, но только по команде из Киева.

— Без получения такого приказа командиры украинских вооруженных формирований не могут самостоятельно принять решение, так как за указанные действия на Украине их ждет военный трибунал с приговором, вплоть до расстрела, — сказал начальник Национального центра управления обороной.

По его словам, мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате «Азовсталь» (по утверждению украинской стороны), не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве «живого щита».

— Эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя, — сказал генерал.

Мизинцев заявил, что несмотря на бездействие киевских властей, Вооруженные Силы России вновь предлагают боевикам и иностранным наемникам с 14.00 20 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие.

Прикрыл броней

В Минобороны России 19 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Батальонно-тактическая группа, где служил рядовой Василий Шпильчин, принимала участие в освобождении одного из городов. Продвигаясь к вокзалу, Василий обнаружил на верхнем этаже одного из зданий украинское подразделение, вооруженное гранатометом, противотанковым ракетным комплексом и стрелковым оружием. Скрытно подобравшись к ним, рядовой Шпильчин точным огнем из РПГ-26 уничтожил боевиков и расчет противотанкового ракетного комплекса.

— Мужественные и самоотверженные действия рядового Василия Шпильчина лишили обороняющихся в здании вокзала националистов огневой поддержки. В результате стремительно проведенного штурма вокзала боевики капитулировали, — отметили в российском военном ведомстве.

Командир отдельного медицинского батальона подполковник Хазби Макоев развернул военный полевой госпиталь. Во время особо ожесточенных боев госпиталь попал под сильный артобстрел, а сам Макоев был контужен. Несмотря на это, он сумел организовать быструю эвакуацию раненных в подвальные помещения, чем спас жизни солдат и офицеров.

Всего же с начала боевых действий силами медицинского батальона под командованием Хазби Макоева была оказана медпомощь и эвакуировано в тыл более 1000 солдат и офицеров.

— Подполковник лично оказал первую медицинскую помощь 120 военнослужащим, что обеспечило сохранение их жизней, — отметили в Минобороны.

Танковая рота старшего лейтенанта Андрея Скачкова вела ожесточенные бои в населенном пункте. Атакуя позиции украинских формирований, он заметил, что один из его танков получил серьезные повреждения. Не взирая на серьезную угрозу, он прикрыл своей машиной обездвиженный танк, после чего уничтожил огневые точки противника.

В том бою он уничтожил до 10 боевиков, грузовой автомобиль с боеприпасами, укрепления противника и опорный пункт. Действия старшего лейтенанта Андрея Скачкова помогли освободить населенный пункт, отметили в военном ведомстве.

Антон Лавров

Роман Крецул

Алексей Рамм

Богдан Степовой