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Вестник Мордовии

Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Бойцы одной из частей ДНР применили в боях БМП-2 с динамической защитой "Контакт. С ее помощью прикрыли лобовую часть корпуса и борта. Как отмечает "РГ: русское оружие", чтобы не было проломов брони, контейнеры устанавливаются за специальными преградами, на некотором расстоянии.

Считается, что такие меры обеспечивают безопасность и дают возможность успешно нейтрализовывать боеприпасы противника.

Доработке подвергли башню БМП, прикрепив к ее корме противокумулятивные решетки.

К сожалению, в ходе эксплуатации фальшборта с "реактивной броней" были утеряны.

Данная боевая машина, разумеется, не единственная улучшенная бойцами вооруженных сил народных республик, в разное время мы видели модернизированные местными умельцами танки Т-72 и Т-64, бронетранспортеры БТР-80 и гусеничные бронированные тягачи МТ-ЛБ.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БТР-80
МТ-ЛБ
Т-72
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