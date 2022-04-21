Войти
ИноСМИ

В Финляндии предупредили о реальном риске конфликта с Россией

198
0
0
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Халла-ахо предупреждает о попытках России помешать Финляндии вступить в НАТО: "Это всех испугает"

Председатель Комиссии по иностранным делам финского парламента считает неприсоединение к НАТО большим риском для страны, чем ее вступление в альянс, сообщает Kauppalehti. По мнению политика, больше всего рисков придется на период от подачи заявки на вступление в Альянс до получения статуса его члена.

Катья Инкоронато (Katja Incoronato)

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) считает, что Россия может начать запугивать Финляндию и оказывать влияние на членов НАТО, чтобы порог для принятия Финляндии в альянс поднялся.

"Один из возможных вариантов дальнейшего развития событий — захват небольшой отдаленной территории. Так Россия может создать приграничный конфликт — и ей даже не придется открывать огонь. Это всех напугает", — поделился политик с изданием Maaseudun Tulevaisuus.

По мнению Халла-ахо, больше всего рисков придется на период от подачи заявки на вступление в НАТО до непосредственного вступления в его члены.

В следующую среду парламент Финляндии проведет заседание, посвященное НАТО. Халла-ахо считает неприсоединение к НАТО большим риском для Финляндии, чем вступление в альянс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
Похожие новости
02.12.2021
MTV (Финляндия): большинство финских офицеров поддерживают идею присоединения Финляндии к НАТО
23.12.2020
Всевидящее око юга России
23.03.2020
Шойгу отметил деградацию военно-политической обстановки в АТР на фоне действий США
20.03.2019
В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
31.01.2013
Покупка кораблей за рубежом - хорошая примета?
18.12.2008
Большие проблемы малой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием