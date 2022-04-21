В Финляндии предупредили о реальном риске конфликта с Россией

Халла-ахо предупреждает о попытках России помешать Финляндии вступить в НАТО: "Это всех испугает"

Председатель Комиссии по иностранным делам финского парламента считает неприсоединение к НАТО большим риском для страны, чем ее вступление в альянс, сообщает Kauppalehti. По мнению политика, больше всего рисков придется на период от подачи заявки на вступление в Альянс до получения статуса его члена.

Катья Инкоронато (Katja Incoronato)

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) считает, что Россия может начать запугивать Финляндию и оказывать влияние на членов НАТО, чтобы порог для принятия Финляндии в альянс поднялся.

"Один из возможных вариантов дальнейшего развития событий — захват небольшой отдаленной территории. Так Россия может создать приграничный конфликт — и ей даже не придется открывать огонь. Это всех напугает", — поделился политик с изданием Maaseudun Tulevaisuus.

По мнению Халла-ахо, больше всего рисков придется на период от подачи заявки на вступление в НАТО до непосредственного вступления в его члены.

В следующую среду парламент Финляндии проведет заседание, посвященное НАТО. Халла-ахо считает неприсоединение к НАТО большим риском для Финляндии, чем вступление в альянс.