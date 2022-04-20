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Репортёр

Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов

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Спутниковый снимок
Спутниковый снимок.
Источник изображения: topcor.ru

Google Maps предоставил свободный доступ к спутниковым изображениям российских военных объектов. Теперь наглядная информация о военной инфраструктуре РФ может попасть в руки украинских вооруженных сил.

В прошлом американцы открывали доступ к подобным высококачественным снимкам российских объектов в Сирии, что позволяло Вашингтону избежать ответственности за прямую передачу секретных данных террористам.

С одной стороны, Google делает возможным распространение снимков, которые должны быть закрыты для общественного доступа. С другой же, принадлежащий этой компании видеохостинг YouTube блокирует каналы российских государственных СМИ, в число которых попали отделения ВГТРК: «Краснодар», «Ставрополье», «Башкортостан», «Кузбасс», «Новосибирск» и «Вайнах» в Чечне.

Роскомнадзор потребовал от западной компании прекратить порочную практику блокировки каналов государственных массмедиа России. Подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о том, что за многочисленные фейки о спецоперации есть желание блокировать YouTube в РФ, но в этом случае российская сторона потеряет возможность донесения своей точки зрения до широкой аудитории.

Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа

– отметил Фадеев в интервью РИА Новости.

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Сирия
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