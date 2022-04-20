Учеными ЛЭТИ синтезированы новые композитные материалы для СВЧ-электроники будущего

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) – сокращенно СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – рассказали о синтезировании новых композитных материалов для СВЧ-электроники будущего. Как отметили в вузе, количество информации, переданной посредством беспроводной связи, во всем мире возрастает с конца XIX века, когда ученые сделали новаторские открытия в сфере телекоммуникаций. Внес вклад в передачу данных с помощью электромагнитных сигналов и выдающийся российский исследователь, создатель радио и первый выборный директор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Попов.

Сегодня больше всего распространены системы радиосвязи, радиовещания, навигации и спутниковой связи, действующие на частотах, которые не превышают несколько ГГц. Между тем необходимость увеличения объема передаваемых данных заставляет ученых искать пути для перехода на более сверхвысокие частоты (СВЧ), что требует новых материалов и компонентной базы для производства. В ЛЭТИ получили композитный материал для создания СВЧ-электроники будущего.

В его состав входит силикатное стекло (KFeSi) и классический сегнетоэлектрик — титанат бария (BaTiO3). Смешивая данные материалы в различных пропорциях, можно синтезировать композит с заданными электрическими свойствами — диэлектрической проницаемостью и потерями. Помимо этого, свойства сегнетоэлектрика позволяют управлять проницаемостью композита, например, внешним электромагнитным полем, — рассказали в вузе.

Низкий уровень диэлектрических потерь и высокая управляемость разработанных материалов позволят в будущем на их основе создать такие СВЧ-устройства, как фазовращатели, конденсаторы с переменной емкостью, фазированные антенные решетки и управляемые фильтры.

В конце прошлого месяца также стало известно о спроектированной учеными ЛЭТИ компактной и энергоэффективной ячейке памяти для квантового компьютера.

Татьяна Даченкова