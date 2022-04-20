США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений

США будут поставлять украинским вооруженным силам больше артиллерийских боеприпасов в рамках продолжающейся военной помощи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Ее спросили, обсуждал ли во вторник глава вашингтонской администрации Джо Байден с лидерами стран-союзниц обеспокоенность Пентагона в связи с небольшим запасом боеприпасов на украинских складах.

"Могу проверить это и узнать, было ли что-то конкретное по боеприпасам. Безусловно, мы будем продолжать поставлять им больше боеприпасов, как и оказывать больше военной помощи. Очевидно, что мы можем предоставить больше средств из утвержденного пакета [военной помощи]. Конкретные детали этого вопроса прорабатываются с Минобороны и нашей командой по национальной безопасности. Это включает боеприпасы и, как я ожидаю, будет включать разнообразные виды вооружений", – ответила Псаки, сообщает ТАСС.

Ранее российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.

Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о "непредсказуемых последствиях" в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.

Ольга Иванова