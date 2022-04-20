Как будет выглядеть вторая фаза спецоперации на Украине

Относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу. Официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Каким образом она началась, по каким направлениям будет вестись наступление – и какие силы противостоят натиску военных России и ЛДНР?

Оперативная пауза в ходе проведения специальной военной операции на Украине закончилась. Завершена и подготовка ко второй фазе операции, которая будет заключаться в окончательном окружении основных частей ВСУ, сосредоточенных напротив Донецка.

Основная оперативная группировка ВС РФ с союзниками сконцентрирована на западном берегу реки Северский Донец южнее и западнее Изюма, а также в других районах Харьковской области. С юга наступление поддерживается силами новой группировки в степи в районе Гуляйполя, которая была сформирована также в ходе перегруппировки войск в период оперативной паузы. Именно эта операция должна окончательно разрушить саму систему организованного сопротивления националистических групп и частей ВСУ и создать предпосылки для прекращения активных боевых действий с дальнейшей денацификацией и демилитаризацией Украины.

Происходящее подтверждают и политические заявления. "Следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается", – говорит глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, новое наступление России на Украине заметили и Киев, и Вашингтон – Зеленский даже выступил с очередным обращением по этому поводу.

И действительно – вот уже около суток поступает информация о боях высокой интенсивности в районе южнее Изюма и о перемещениях мобильных частей российских войск восточнее Гуляйполя. Прежде всего, речь идет об артподготовке и интенсивной работе бомбардировочной и штурмовой авиации. Интенсивность самолето-вылетов, по данным западных разведок, существенно возросла.

Артиллерийские и ракетные удары наносятся и по позициям ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск, и вдоль всех украинских позиций на восточном берегу Северского Донца. Концентрация этих ударов в несколько раз превышает то, что происходило еще несколько дней назад.

Все это свидетельствует о начале долго готовившегося наступления на донецком участке фронта с целью закрытия одного или нескольких котлов. В то же время, скорее всего, реальное продвижение войск по сходящимся направлениям начнется завтра или послезавтра после окончания артиллерийской и воздушной подготовки.

На северном участке части ВС РФ и ЛНР заняли Кременную. За этот населенный пункт шли бои несколько дней, и именно на этом участке украинская армия пыталась организовать сопротивление на славянском направлении. Российские и луганские части на стали с ходу зачищать все населенные пункты на западном берегу Северского Донца, поскольку эти части постоянно находятся под давлением с нескольких сторон.

Украинская сторона в течение суток несколько раз пыталась переходить в контратаки на флангах (Чугуев) и даже в тылу российско-луганской группировки (от Харькова).

Следовательно, приходится оставлять немалые силы для того, чтобы контролировать фланг группировки и держать в окружении Харьков и Чугуев. Северные пригороды и окраины Харькова контролируются нацистскими батальонами и местной теробороной, которая мало чем отличается от националистических групп по уровню идеологического воздействия. В результате северные пригороды Харькова постепенно превращаются в Мариуполь.

Действия ЛНР на этом фоне выглядят более успешными, но в основном за счет отсутствия такого флангового давления, которое испытывает российская группировка южнее Изюма. Российские части на западном берегу Северского Донца продвигаются по двум расходящимся направлениям: в сторону Славянска и одновременно на Барвенково с дальнейшим выходом на Павлоград. Именно это и должно закрыть один или даже два крупных котла.

Однако ВСУ во время оперативной паузы смогли перебросить восточнее Днепропетровска все имевшиеся в наличии силы из-под Киева и Чернигова. В результате образовалась группировка в 20–25 тысяч человек с полным боекомплектом и возможностью постоянного снабжения. Именно эта группировка ВСУ собирается деблокировать донецкий контингент, если он все-таки будет окружен.

Сейчас данная группировка ВСУ пытается организовать контратаки на российско-луганский плацдарм на берегу Северского Донца. В результате в последние сутки именно на этом участке идут бои исключительной интенсивности, в ходе которых ВСУ несут тяжелые потери.

Дело в том, что ВСУ и националистические формирования постепенно теряют преимущество в ствольной артиллерии, которое они изначально имели.

Соответственно, и нет нужной поддержки попыткам контратак. Если текущая интенсивность боев на этом ключевом участке сохранится минимум еще двое суток, то ВСУ просто потеряют все позиции на подступах к Славянску и в другом направлении на Барвенково. Как следствие, ВСУ и тероборона уже начали подрывать мосты на основных танкоопасных направлениях. По сути это единственная для них возможность задержаться на этом рубеже на два-три дня.

Дополнительно вызывает вопросы продолжающееся снабжение новой группировки ВСУ (до четырех заново сформированных из мобилизованных и добровольцев бригад). Несмотря на последовательное уничтожение инфраструктуры Украины и системы военного снабжения, Киев успешно восстанавливает разрушенное хотя бы до того размера, чтобы можно было бы пропускать эшелоны на Павлоград и далее на Лозовую. До сих пор остается проблемой необходимость прервать снабжение украинской группировки в Донбассе. И наращивание огневых ударов по системе снабжения ВСУ и инфраструктуре в последние часы в этом смысле весьма показательно.

Части ЛНР успешно зачищают Рубежное и входят в Северодонецк и Лисичанск. Практически занята Попасная, что открывает путь на север.

Эффективность луганчан связана с тем, что ВСУ вынуждены до последнего держать фронт напротив Донецка, и украинские части после прорыва их первой линии обороны по Северскому Донцу откатились к городской агломерации Северодонецка и засели там. Дончане же продолжают упираться в сверхукрепленную линию обороны ВСУ. Например, подразделения ДНР до сих пор не могут пройти единственный террикон в Марьинке из-за огромной концентрации ВСУ в этом населенном пункте. Точно так же крайне сложно продвигаться в промзоне Авдеевки.

Иная ситуация сложилась на южном участке фронта, где во время оперативной паузы не происходило практически ничего существенного. Теперь туда прибыли как свежие силы ВС РФ, так и высвободившиеся из Мариуполя. Кроме того, в районе Гуляйполя совсем другая география. Это малонаселенная степь, в отличие от крайне урбанизированной системы от Донецка до Луганска.

Получив подкрепления, ВС РФ начали быстрый обход Гуляйполя с запада с продвижением по степи. Крупные сёла в этом регионе, скорее всего, будут обходить, если только занятие конкретного села не требуется с тактической точки зрения (например, узел снабжения и т. п.). А первые результаты новых активных действий российских Вооруженных сил на Украине могут быть видны уже как минимум через сутки.

Евгений Крутиков