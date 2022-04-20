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ТАСС

"Тихоокеанское НАТО" хочет расширяться за счет Японии?

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Василий Головнин — о перспективах присоединения Японии к США, Великобритании и Австралии в AUKUS

В середине апреля японскую политическую жизнь всколыхнула небольшая сенсация — США, Великобритания и Австралия, как утверждалось, на неофициальном уровне настойчиво приглашают Токио присоединиться к своему пока еще трехстороннему военному партнерству AUKUS, которое эти страны создали осенью прошлого года в основном для противодействия Китаю. А теперь, конечно, и России.

О новости со ссылкой на инсайдерские источники сообщила газета Sankei Shimbun, и эту информацию немедленно опровергли в правительстве. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио заявил, что сообщение о попытках подключить Японию к AUKUS "не соответствует действительности".

Однако опровержению не очень-то поверили — близость Токио к США, Британии и Австралии не вызывает сомнений, а контакты по военной линии нарастают между ними давно и прочно. Поэтому, как мне видится, создание некоторых особых отношений с AUKUS было бы вполне логичным. Токио, например, имеет официальный статус партнера НАТО, в штаб-квартире альянса на постоянной основе работают японские представители. К тому же Sankei Shimbun известна хорошими источниками информации в том числе в военных кругах.


Маленькое японское НАТО

По данным газеты, Австралия, Великобритания и США в первую очередь выражают заинтересованность в подключении экономического и технологического потенциала Японии к военным разработкам, которые предполагается вести на коллективной основе. Речь идет о создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, применении устройств искусственного интеллекта и криптосистем для нужд вооруженных сил. Токио, кстати, уже занимается разработками в этих областях. Вся проблема, судя по всему, может заключаться именно в форме оформления сотрудничества.

По данным Sankei Shimbun, в Токио есть горячие сторонники официального вступления в партнерство, что, как утверждается, повысит потенциал коллективного сдерживания Китая. В то же время имеются и приверженцы более осторожного подхода. Они выступают за то, чтобы развивать контакты на базе двусторонних отношений с США, Великобританией и Австралией, с которыми Токио уже имеет отдельные соглашения о военном сотрудничестве.

Следует учитывать, что Япония парадоксальным образом уже почти создала собственное маленькое НАТО. Она имеет развернутые системы двусторонних военных соглашений не только с США, но и с Австралией, Великобританией, Францией и даже Индией. Предпринимаются попытки выстроить нечто подобное с Вьетнамом и Филиппинами. Соглашения создают юридическую базу для проведения совместных военных учений, ввоза вооружений и боеприпасов иностранных армий и в некоторых случаях допускают взаимную поддержку в условиях боевых действий.


Планы AUKUS

На этом фоне, кстати, в Токио могут оставить контакты с AUKUS на активном неформальном уровне, чтобы не связывать себе руки и не создавать открытый кризис в отношениях с Китаем. Сторонники осторожного подхода ссылаются и на то, что в законодательстве Японии еще сохраняются туманные ограничения на участие в многосторонних военных союзах.

Впрочем, это, конечно, вряд ли помешает сотрудничеству в совместных разработках вооружений со странами AUKUS. И в целом очевидно, что Япония как главный тихоокеанский союзник США — естественный партнер этой структуры, даже если Токио в нее не будет входить в официальном качестве.

В рамках заключенного в сентябре 2021 года трехстороннего соглашения Канберра в первую очередь планирует с помощью американских и британских технологий построить для себя как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых, как ожидается, поступят в ВМС страны в 2036 году. Речь идет также об оснащении Вооруженных сил Австралии американскими крылатыми ракетами большой дальности. Члены AUKUS в этом году объявили и о намерении сотрудничать в создании гиперзвуковых боевых систем.


Второй фронт на юге Тихого океана

У этой "тройки" имеется в регионе дополнение — диалог по проблемам безопасности Quad ("Четверка"). В него входят Австралия, Индия, США и Япония, которые регулярно проводят довольно масштабные совместные военно-морские учения, иногда с привлечением еще и Франции. Однако сферу деятельности "Четверка" пытается расширять, распространяя ее на сотрудничество в новых технологиях и другие гражданские проекты. В эту структуру активно приглашают, например, Южную Корею; на мой взгляд, есть некоторые планы и в отношении других стран региона.

Россия и Китай неоднократно, в том числе на уровне президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выражали тревогу и неудовольствие в связи с созданием таких структур. Пекин, например, заявляет, что появление AUKUS основано на ментальности холодной войны и усугубит гонку вооружений. КНР также называла эту группировку "попыткой создания тихоокеанского НАТО".

Беспокойство КНР понятно — оснащение ВМС Австралии атомными ракетными подлодками, к примеру, серьезно ухудшает стратегические позиции Китая в южной части Тихого и в Индийском океане, фактически открывает там второй фронт противодействия Пекину. Эти же подлодки смогут действовать вместе с американскими и японскими и у российских берегов. Кроме того, учения ВМС стран — членов "Четверки" уже проходили помимо Индийского океана и в водах Дальнего Востока.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
США
Филиппины
Франция
Южная Корея
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
ГЗЛА
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