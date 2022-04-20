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ТАСС

В Смоленске по гранту разработают станцию обнаружения микробеспилотников

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МикроБЛА MAV. Фото: technovelgy.com.

Статичное устройство будет осуществлять трехмерное сканирование пространства без вращений антенны и позволит повысить дальность обнаружения беспилотников до 6 км

ТАСС, 19 апреля. Станцию для управления летающей техникой, в том числе малоразмерными беспилотниками, создадут в Смоленске при поддержке средств Фонда содействия инновациям. Уникальную разработку в виде малогабаритного радара будут поставлять на российские аэродромы, а также экспортировать за рубеж, рассказал во вторник ТАСС гендиректор Смоленского научно-инновационного центра "Завант" Александр Зайцев.

"Со стороны фонда мы получили порядка 25 млн рублей на создание станции для управления полетом микробеспилотников и любой летающей техники. Это небольшой радар, который обладает хорошими техническими характеристиками, при этом это малогабаритный и удобный для массового выпуска и установки как на специализированных аэродромах, так и в городской черте. Аналогов при таких габаритах, обзоре и чувствительности ни в России, ни за рубежом нет", - сказал Зайцев.

Он отметил, что статичное устройство будет осуществлять трехмерное сканирование пространства без вращений антенны и позволит повысить дальность обнаружения беспилотников до 6 км. В частности, возможен адаптивный обзор пространства, когда луч после сканирования находит цель и непрерывно следит за ней. Устройство позволит не только управлять имеющимися беспилотниками, но и контролировать чужие.

Собеседник агентства добавил, что в течение этого года будет разработан эскизный проект станции, в том числе ее внешний вид, габариты и схематехнические решения. "Опытные элементы у нас имеются, чувствительность электронного адаптивного сканирования уже проверена. Сейчас задача проекта - довести все до рыночного вида так, чтобы можно было продавать разработку в России и за рубежом", - добавил он.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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Тигр БА
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