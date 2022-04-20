Российскую ядерную ракету признали мощнейшей в мире

Российская баллистическая ракета SS-18 Satan (Р-36М "Воевода" по отечественной классификации) способна преодолеть противоракетную оборону и поразить любую точку на территории США как минимум десятью термоядерными блоками. Она может уничтожить американские МБР Minuteman III еще до того, как они покинут свои шахты, пишет Military.

На самом деле Р-36 - целое семейство ракет. Его первый представитель, SS-9, принятый на вооружение в 1966 году, мог выходить на орбиту и оставаться там продолжительное время до момента нанесения удара. Выглядело это настолько страшно, что в появившийся через год Договор о космосе добавили статью, запрещавшую ядерным ракетам и другому оружию массового поражения оставаться на околоземной орбите.

Это несколько снизило панику по поводу советской ракеты, но тут появилась вторая версия, Р-36М. Если первая МБР имела моноблочную боеголовку мегатонного класса, вторая оснащалась несколькими боевыми блоками индивидуального наведения. К середине 70-х годов такое оснащение МБР стало стандартным. Система раздельного наведения не только позволяла поражать несколько целей, но и требовала гораздо большего числа противоракет для нейтрализации угрозы.

Советские ученые продолжили совершенствовать ракету - всего было создано шесть версий, каждая из которых оказывалась мощнее предыдущей. А "Воевода" и вовсе стала самой мощной в мире. К 1991 году Советский Союз мог нанести ракетами SS-18 сокрушительный удар по любой точке мира. По данным Ассоциации по контролю за вооружениями, на март 2022 Россия располагает 46 МБР этого типа с 10 боеголовками на каждой - в дополнение к другим развернутым ракетам.

На смену "Сатане" создана РС-28 "Сармат" или "Сатана-2" - новая тяжелая баллистическая ракета с 10 мощными боевыми блоками, каждый из которых способен стереть с лица Земли Техас или Францию. Новая МБР может также нести гиперзвуковые планирующие блоки - они малозаметны для американских спутников и неуязвимы для противоракетной обороны США.

Антон Валагин