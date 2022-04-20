Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper

Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Нигерии на 12 ударных вертолётов. Вчера, 18 апреля, пресс-служба Агентства по управлению оборонными контрактами (Defense Security and Cooperation Agency, DSCA) при Минобороны США сообщила о том, что потенциальная сделка оценивается почти в $1 млрд.

Запрос правительства Нигерии включал 12 ударных вертолетов AH-1Z, 28 двигателей T700-GE-401C (24 установленных, 4 запасных), 2000 70-мм управляемых ракет APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). Кроме того в запросе числятся прицельные системы ночного видения (NVCD), системы навигации и радиоэлектронной борьбы, 20-мм пушки M197, боеприпасы к ним, а также ряд вспомогательного оборудования. Если Нигерия закупит полный пакет одобренной техники и вооружения, то общая стоимость сделки составит $997 млн.

Вертолёты AH-1Z Viper в действии

Впрочем, одобрение американского Государственного департамента еще не является гарантией, что сделка состоится. Минобороны Нигерии помимо американских “Гадюк” рассматривает возможность приобретения турецких вертолётов T-129 ATAK или индийских Light Combat Helicopter (LCH).

AH-1Z Viper разработан корпорацией Bell Helicopter и с 2010 года состоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. Он может развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. Вертолёт вооружён 20-мм трёхствольной пушкой с боекомплектом 750 снарядов, а также имеет шесть пилонов для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire и другого вооружения.