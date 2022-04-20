В Китае отвергли обвинения в "сговоре" с Россией

Китайский посол: украинский кризис и его последствия

Китайский посол в США Цинь Ган написал статью в The National Interest. По его словам, Пекин проводит независимую политику, однако некоторые подозревают его в "сговоре" с Россией и чуть ли не обвиняют в нынешнем кризисе. Но поможет ли такое отношение постоянно ухудшающимся отношениям между Востоком и Западом?

Украинский кризис мучителен, и каждая его минута оборачивается тяжким испытанием для 43 миллионов украинцев. Самое важное сейчас — как можно скорее положить конец этому ненужному конфликту.

Китай — за мир и против войны. Он выступает за соблюдение международного права и общепризнанных норм, регулирующих международные отношения, а также за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, включая Украину. Китай поддерживает все усилия, которые помогут способствовать прекращению огня и облегчить гуманитарный кризис, и продолжит играть конструктивную роль в достижении этой цели.

Из нынешней ситуации необходимо извлечь уроки. Параллельно с усилиями, направленными на прекращение конфликта, стóит серьезно задуматься о вызванных кризисом изменениях и последующих шагах.

Послевоенная международная система испытывает сильнейшее со времен холодной войны давление. Пандемия, подобные которой случаются раз в столетие, украинский кризис и беспрецедентные санкции, растущая инфляция и надвигающаяся рецессия ˗ всё это возвещает о "закипании" международной системы. Давно пора ослабить давление на наш общий мир, а не наоборот.

Европа стала центром давления, ее перспективы стабильности и процветания оказались в одночасье подорваны, а на смену им пришла всеобъемлющая неопределенность. Чтобы переломить эту ситуацию, необходимо не только положить конец конфликту, но и найти принципиальное решение для обеспечения прочного мира и стабильности в Европе, а также сбалансированной, эффективной и устойчивой философии и архитектуры ее безопасности.

Контрастные изменения, произошедшие за 30 лет на двух концах евразийского континента, должны пролить свет на то, как обеспечить безопасность для Европы и всего мира. После холодной войны, когда с этой целью Европа решила использовать расширение НАТО на восток, на другом конце континента Китай, Россия и страны Центральной Азии инициировали беспрецедентное исследование новой философии и модели безопасности, запустив механизм "Шанхайской пятерки". В 1996 году, когда президент Билл Клинтон впервые объявил о графике расширения НАТО, Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан подписали Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы, раз и навсегда решив пограничные вопросы Китая со странами бывшего Советского Союза и положив конец военному противостоянию вдоль советско-китайской границы. Это стало краеугольным камнем Шанхайской организации сотрудничества и способствовало рождению “шанхайского духа”, который объединяет в себе взаимное доверие и выгоду, равенство, переговоры, уважение к культурному разнообразию и стремление к общему развитию. Таким образом, между Китаем, Россией и странами Центральной Азии воцарили добрососедская дружба и общий мир. Как показывает история, другой выбор приводит к другим результатам.

Разворачивающийся на Украине кризис подверг новым испытаниям отношения Америки как с Россией, так и с Китаем. В 1992 году, когда российский президент Борис Ельцин совершил первые после распада Советского Союза поездки в Соединенные Штаты и Китай, страны договорились не рассматривать друг друга в качестве противников, что поставило двусторонние отношения Москвы с Вашингтоном и Пекином на один уровень. За последние 30 лет китайско-российские отношения продвинулись довольно далеко, но по-прежнему основаны на отказе от альянса, конфронтации и направленности против третьих стран. Поднебесная была и останется независимой страной, которая определяет свою позицию по существу каждого вопроса, не подвергаясь внешнему давлению или вмешательству. Утверждения о том, что Пекин заранее знал о намерениях России, и о его военной помощи Москве, — чистой воды дезинформация. Если бы подобные конфликты произошли в других местах или между другими странами, позиция Китая была бы абсолютно такой же. В то же время американо-российские отношения скатываются к новой холодной войне, что не отвечает ни интересам Пекина, ни Вашингтона, ни Москвы. В конце концов, ухудшение отношений между Россией и США не означает их улучшения между Пекином и Вашингтоном, и точно так же ухудшение отношений между Китаем и Москвой не гарантирует улучшения связей между Америкой и Россией. Более того, если китайско-американские отношения испортятся, это не сулит ничего хорошего ни российско-американским связям, ни всему миру.

Вызывает тревогу тот факт, что на фоне кризиса Китаю грозят санкциями, чтобы он отказался от независимой мирной внешней политики. Некоторые поднимают шум насчет оси Москва — Пекин, трактуя китайско-российские отношения через опасную и неверную призму и требуя, чтобы Пекин взял на себя ответственность за кризис. Кто-то сравнивает Тайвань с Украиной и кричит о рисках еще одного конфликта. А другие, несмотря на все уроки, раздувают очаги непонимания, конфронтации и незащищенности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не думая о том, что события здесь могут развиваться по европейскому сценарию. Подобные слова и действия не помогут ни разрешить кризис, ни обеспечить стабильность китайско-американских отношений. Деморализация не принесет никакой пользы будущим поколениям.

Украина лучше всех знает, как была построена послевоенная международная система. Прошло более 70 лет, и снова ее завтра тесно связано с будущим всего мира. Хотя на данный момент мы не в состоянии достичь консенсуса относительно видения международной системы, "бедствия войны прошлого века, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе", и последовавшие за этим четыре десятилетия отчуждения должны открыть нам наконец глаза на то, что все мы живем в одном мире с общим будущим. Не может быть и речи о том, чтобы какая-либо страна или блок стран обладали абсолютной безопасностью, игнорируя при этом защищенность других стран. Без уважения, доверия, взаимных уступок и сотрудничества землю постоянно терзали бы войны. Мир не может позволить себе еще одну холодную войну после украинского кризиса.

Китай и Соединенные Штаты должны не только совместно бороться с глобальным потеплением, но и стремиться к максимальному взаимопониманию, решая проблему международного политического климата. Различия в восприятии кризиса не оправдывают необоснованных обвинений или давления и не должны препятствовать совместным усилиям по прекращению конфликта. Я тесно общаюсь по этому вопросу с американскими коллегами. Вместе с тем Китай и Соединенные Штаты должны рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, вести прагматичный и конструктивный диалог, осуществлять координацию и сотрудничество в отношении того, что нас ждет за рамками нынешнего кризиса и после него. Так мы сможем добиться приемлемого для всех сторон соглашения о прочном мире и стабильности в Европе; надлежащим образом урегулировать ситуацию в других горячих точках планеты; предотвратить и устранить влияние кризиса на мировую экономику и торговлю, финансы, энергетику, продовольствие, промышленность и цепочки поставок; а также свести к минимуму потери для экономики и благосостояния народа. Нынешняя международная система несовершенна. Она должна идти в ногу со временем, и Китай стремится вносить посильный вклад в этот процесс и всячески его поддерживать, а не подрывать или разрушать. В конечном счете, наша совместная цель — прочный мир, всеобщая безопасность и процветание для 1,8 миллиарда китайцев и американцев, а также всех без исключения жителей планеты. В этом заключается историческая ответственность Китая и Соединенных Штатов как двух великих держав.

Цинь Ган