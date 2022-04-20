1260 объектов ВСУ уничтожили за несколько часов

Последние несколько дней в ежедневных сводках Минобороны России все чаще упоминаются населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения на Донецком направлении. Попасная, Балаклея, Новомайорское, Барвенково…

Окрестности этих городов и поселков, за годы превращенные украинскими военными и националистическими батальонами в настоящие оборонительные цитадели с бетонными ДОТами, закопанными в землю вагонами, многочисленными хорошо оборудованными "щелями" и ходами сообщения, методично, днем и ночью "обрабатывают" с земли и воздуха. По ним бьет крупнокалиберная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Наносят удары российская авиация и ракетные войска.

Напряженные бои шли там и прежде. Однако сейчас интенсивность обстрелов позиций ВСУ увеличилась в разы. Счет атакованных за сутки нашими войсками, бойцами ДНР и ЛНР украинских объектов, расположений войск и техники идет не на десятки - на сотни. Некоторые эксперты говорят, что это означает только одно: решающая битва за Донбасс уже началась.

В Минобороны России и нашем Генштабе с такими объявлениями не торопятся. Однако сама активизация боевых действий на этом направлении может свидетельствовать как минимум о начале нового этапа специальной военной операции на Украине. Эпицентр событий, похоже, действительно смещается с Мариуполя в район Донбасса.

Про значительно увеличившуюся интенсивность наших обстрелов сказали не случайно. О ней можно судить по последней сводке из Минобороны России.

Вчера официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение ночи с понедельника на вторник в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная высокоточными ракетами воздушного базирования было подавлено 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Наши оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по 60 военным объектам Украины. В районах Червоная Поляна и Балаклея российские летчики уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". С воздуха также поразили 3 пункта управления и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Судя по цифрам, впору говорить о массированных авиационных атаках на ВСУ и нацбаты.

Еще более слово "массированный" подходит для характеристики боевой работы наших ракетных войск и артиллерии. По словам Конашенкова, они нанесли удары по 1260 военным объектам противника. В результате в районах населенных пунктов Николаев и Кировск были уничтожены 25 пунктов управления украинских подразделений. В окрестностях Воскресенска и Николаева - два склада ракетно-артиллерийского вооружения. В районах Гуляйполе и Николаевка - две зенитные ракетные пусковые установки комплекса ПВО "Бук-М1". А также еще 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

Генерал также сказал, что в районе Малиновки Донецкой области наши средства ПВО сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Под Петропольем и Малой Камышевахой расчеты ПВО перехватили две украинские тактические ракеты "Точка-У". А в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино были уничтожены 4 украинских беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, уничтожены 140 украинских самолетов, 487 беспилотных летательных аппаратов, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронемашин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 специальных военных автомобилей. Чтобы понять масштаб потерь украинской армии, достаточно знать, с каким арсеналом она вступила в боевые действия. Такие данные приводил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

В районе населенного пункта Малиновка Донецкой области наши средства ПВО сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29

По состоянию на 24 февраля в боевом составе ВСУ имелись 2416 танков и других боевых бронемашин, 1509 орудий полевой артиллерии и минометов, 535 реактивных систем залпового огня, 152 самолета, 149 вертолетов, 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" и 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1".

Понятно, что какую-то выведенную из строя боевую технику украинцы смогли отремонтировать и вернуть в строй. Что-то им поставили оборонные заводы и покровители из НАТО. Но потери в любом случае огромные. Причем они множатся с каждым днем.

Рассчитывать, что все компенсируют поставки с Запада, украинским генералам не стоит. На прошлой неделе Конашенков рассказал, как в одночасье было уничтожено иностранное вооружение, которое командование ВСУ собирало в одном месте в течение шести дней.

Минобороны России продолжает публиковать достоверные данные об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и иностранных наемников. Списки большие - только задокументированные самими же украинцами безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Это - не считая дезертиров, раненых и пропавших без вести.

Вчера были опубликованы составленные на украинском языке два списка потерь в в/ч 3027. Это бригада нацгвардии Украины имени Петра Дорошенко. В первом фигурируют несколько десятков человек с именами, фамилиями и отчествами, датами рождения, воинскими званиями и должностями каждого военного. Кратко описаны обстоятельства их гибели и места захоронения. В другом списке - военнослужащие в/ч 3027, чья смерть наступила вследствие полученного ранения или травмы. Там же указаны данные дезертиров.

Юрий Гаврилов