Медведев назвал подготовку конструкторов военной техники вопросом выживания

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подготовка специалистов, которые способны разрабатывать современную технику военного и двойного назначения, является вопросом выживания государства, не менее важно вести разработки в областях, которые определяют качество жизни россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Во время заседания Медведев заявил, что в условиях расширения НАТО России необходимо быть готовой к агрессивным действиям и наращивать систему, которая позволит обеспечить страну техникой военного и двойного назначения. "Безусловно, что эта техника не возникает сама по себе, особенно в тех условиях, когда в отношении страны введены санкции. И занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, НИИ. И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание. Это уже не только вопрос нашей технологической независимости, это просто вопрос выживания государства", - сказал Медведев.

"Не менее важно вести разработки во всех областях, которые определяют качество жизни миллионов граждан нашей страны. Это тоже вопрос безопасности в широком смысле этого слова. Речь идет о новых лекарствах, о новых других медицинских формах, которые используются для лечения людей. Речь идет и о машинах и механизмах, промышленности", - подчеркнул Медведев.