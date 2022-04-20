Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия", - сказал Борисов в интервью телеканалу RT. Он назвал тенденцию на развитие высокоточного оружия в России долгосрочной.

По словам вице-премьера, применение высокоточного оружия, как воздушного, так и морского базирования, обеспечило российским Вооруженным силам доминирование в воздухе в ходе специальной военной операции на Украине.