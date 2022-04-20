«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»

Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года.

Почему американский противотанковый ракетный комплекс оказался неэффективен на Украине

США поставили Украине около 7 тыс. ручных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. По оценкам американского издания Insider, запасы этого оружия у самих американцев сократились примерно на треть и сейчас составляют 20-25 тыс. комплектов. При этом боевые действия на Украине показали недостаточную эффективность этих комплексов. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148F Javelin был разработан в 1989 году для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, беспилотников и легкомоторных самолетов). Инфракрасная головка самонаведения (ГСН) с охлаждаемой матрицей «видит» цель и обеспечивает ее захват в любое время суток. Поэтому после выстрела стрелок может сразу же поменять место дислокации, чтобы избежать поражения ответным огнем.

Поражение цели происходит тандемной кумулятивной боевой частью, способной пробить 600-800 мм брони. При этом ракета поражает танк или другую бронемашину в верхнюю часть, где броня наименее прочная.

«Джавелины» можно обмануть, создав ложные тепловые цели и дымовые завесы. Кроме того, для защиты от ПТРК используют активную защиту, которая взрывается навстречу подлетающему снаряду.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что боевые действия на Украине доказали неэффективность «Джавелинов» против боевой техники в условиях жилой застройки.

«Американцы эти «Джавелины» обкатывали на Украине против наших танков. Поставили 7 тыс. штук. Они должны были сжечь всю нашу технику уже несколько раз, но этого не произошло», - отметил Сивков.

Он добавил, что причин такой низкой эффективности американских ПТРК несколько, но главная - спорный алгоритм работы ГСН.

«Может быть, их применял не обученный личный состав, может быть, их уничтожили до того, как они попали в войска. Но факт остается фактом - в условиях Украины они оказались абсолютно неэффективным оружием, потому что сама концепция «Джавелина» - довольно сомнительна. Он бьет только по теплой бронетехнике. А если она холодная, то он уже ничего не сделает», - считает Сивков.

Он пояснил, что концепция «выстрелил и забыл», по которой создавался «Джавелин», требует, чтобы комплекс самостоятельно распознал цель и захватил ее. Без этого выстрел произвести невозможно. Многие другие ПТУР, например российский «Корнет», наводятся по лазерному лучу и бьют по любой цели, даже не обладающей видимостью в инфракрасном диапазоне.

«Из ПТРК с лазерной подсветкой мы можем выстрелить по любой цели. Куда направил, туда и попадет. Поэтому такие ПТРК часто используют для поражения дотов или укрытий снайперов. А «Джавелин» стреляет только по танку или про бронетранспортеру. Причем, если есть помеха, он уже не видит цель. Например, если рядом с танком что-то горит, «Джавелин» ударит по этому пожару», - объяснил Сивков.

По словам эксперта, плохую роль в условиях городского боя играет и способность «Джавелинов» поражать технику сверху.

«Когда бой идет в городской черте, мешают высокие дома. Если танк встанет под какой-то конструкцией, которая будет над ним нависать, «Джавелин» его уже не поразит, потому что врежется в эту конструкцию. Если есть задымленность, он за ней тепловое излучение танка может не зафиксировать. Тем более, что дым тоже горячий и может скрывать этот танк», - отметил Сивков.

В то же время руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов отметил, что для своего класса «Джавелины» вполне пригодные комплексы.

«Я считаю, что это вполне эффективное оружие для своего предназначения. Это же не для больших танковых боев. Это переносное оружие для пехоты. Тем более, что это достаточно простая система», - отметил Арбатов.

По его словам, американцы возобновят закупки "Джавелинов", когда уровень их запасов на складах достигнет 7-10 тыс. комплексов.

«Пока им оставшихся «Джавелинов» хватит, они же ни с кем большую войну против танков вести не собираются. Но если операция будет продолжаться еще несколько месяцев, им придется поставлять Украине дополнительные партии. Тогда они подумают о том, чтобы пополнить свои запасы и запасы своих союзников по НАТО», - отметил эксперт.

По его словам, большой необходимости в модернизации "Джавелинов" сейчас нет. К тому же, американцы, в отличие от российских военных, "просто так" не совершенствуют оружие.

"Мы, чуть что-то новое появляется, сразу внедряем и бесконечно повышаем качественные характеристики. А американцы делают это скачкообразно. Если накопятся техническое ноу-хау, которые позволит значительно увеличить и точность, и дальность, и снизить вес. А так попросту, чтобы получилось чуть-чуть лучше, деньги они не тратят», - пояснил Арбатов.

Константин Сивков, в свою очередь, пояснил, что модернизация «Джавелинов» резко повысит их стоимость.

«Сейчас американцы будут анализировать опыт применения и что-то делать, например, модернизировать головку самонаведения. Конечно, можно найти отличия спектра танка от спектра бронетранспортера, но это резко удорожит комплекс. Сейчас «Джавелин» стоит $200 тыс. долларов. Если на «Джавелин» поставить систему распознавания целей, то цена поднимется под $500 тыс. - миллион", - отметил Сивков.

Он добавил, что модернизация "Джавелинов" - не быстрый процесс с непредсказуемым результатом, который выгоден производителям военной техники.

«Им нужны оптико-электронные портреты нашей техники, чтобы она «светилась» при наведении. Надо расширять спектр работы головок самонаведения. Это большая работа, и еще неизвестно, что из этого получится. В любом случае это большая прибыль для корпораций», - заключил эксперт.

Денис Тельманов