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TimeStocks отзывы: брокер которому точно можно доверять

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Трейдерам СНГ название брокера TimeStocks еще не очень хорошо знакомо. И это неудивительно. Да, компания работает далеко не первый год. Вот только основной зоной ее интересов долгое время были западные страны. Но развитие технологий трейдинга привело к тому, что сегодня TimeStocks может позволить себе расширить клиентскую базу, обеспечив при этом безупречные условия торговли для всех трейдеров – новичков и профессионалов. И если судить по отзывам о TimeStocks, которые уже стали появляться и в русскоязычной части Рунета, то сотрудничество с компанией выглядит весьма многообещающим.

Вот только инвесторам из стран СНГ не столько интересны достижения площадки, сколько ее надежность. И в первую очередь потенциальных клиентов интересует вопрос, а точно ли TimeStocks тот брокер, которому можно доверить свой капитал. Чтобы выяснить это, необходимо более внимательно изучить отзывы о TimeStocks и рассмотреть особенности условий сотрудничества.

TimeStocks отзывы: что говорят пользователи

Чтобы выяснить, а стоит ли тратить время на знакомство с новой для СНГ компанией, необходимо посмотреть, что там в отзывах о TimeStocks пишут инвесторы. Изучив отзывы о TimeStocks, оставленные на сайтах финансовой тематики как Rusvest (https://rusvest.ru/news/timestocks-otzyvy-nadezhnyj-broker-ili-razvod/) и Solarcoin (https://solarcoin.ru/news/timestocks-otzyvy-dejstvitelno-chestnyj-broker/), форумах, социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, найти сообщения тревожного или негодующего характера не удалось. Ни на зарубежных сайтах, ни на русскоязычных никто не описывает никаких проблем в работе с TimeStocks.

А особенному вниманию мы подвергли комментарии, затрагивающие вопросы денежных переводов. Поскольку сомнительные организации крайне неохотно расстаются с присвоенными себе депозитами. Но об этом, судя по отзывам о TimeStocks, можно не беспокоиться. Заявки на вывод всегда обрабатываются в отведенный срок (максимум трое суток), а большинстве случаев даже скорее. В свежих сообщениях говорится, что давно не приходится ждать больше одного дня, а если оформить вывод с утра в рабочий день, то деньги будут на карте или электронном кошельке еще до обеда.

Просматривая многочисленные отзывы о TimeStocks, в глаза бросается еще несколько моментов, о которых полезно упомянуть в рамках обзора:

  1. Хотя TimeStocks – зарегистрирован в Британии, но он не забыл об удобных направлениях совершения платежей и для граждан стран СНГ. Поэтому они найдут тут удобные электронные кошельки (Qiwi) и возможность анонимных переводов в криптовалюте.
  2. Деньги при пополнении оказываются на торговом балансе на протяжении минуты.
  3. Перед снятием средств понадобится пройти верификацию. Для этого необходимо в личном кабинете перейти в раздел под названием «Подтвердить счет».
  4. Если возникнут какие-либо затруднения, то сотрудники русскоязычной службы поддержки и персональный менеджер, закрепляемый за каждым клиентом, помогут во всем разобраться.

На основании такой информации становится очевидным, что TimeStocks из брокеров, которым точно можно доверять.

Как устроена работа площадки?

Выкладываемые в Сеть отзывы о TimeStocks часто затрагивают тему механизмов работы компании. А потому нельзя не обратить внимание на этот момент. Дело в том, что брокер использует бизнес-модель под названием NDD. Поэтому он при всем желании не может обманывать клиентов, ведь TimeStocks просто посредник и не влияет на исполнение ордеров. Ну а доходом компании выступает так называемая markup – наценка на спред. И все!

Из этого выходит следующее. Если клиент компании торгует, зарабатывает и наращивает прибыль плюс рабочие объемы, то ей от этого хорошо. Потому что тогда растет и доход брокера. Напротив, если новичок будет совершать поспешные действия и сольет депозит, а потом разочаруется и уйдет из трейдинга, то TimeStocks это не на руку. Поэтому он, как может, помогает своим инвесторам. И теперь каждый, кто зарегистрирует аккаунт на сайте, знает почему. В связи с этим не стоит относиться к помощи и поддержке клиентов, как к какой-то хитрой уловке. Он строит работу на принципах максимальной объективности и, поддерживая трейдеров, преследует вполне очевидные цели.

По этой причине:

  • постоянно улучшаются условия торговли;
  • появляются новые инструменты;
  • совершенствуется механизм исполнения;
  • развивается сервис;
  • появляются новые функции в личном кабинете.

Что предлагает TimeStocks?

Среди оставленных в адрес TimeStocks отзывов много хвалы в адрес торговых условий. Поэтому стоит вкратце пробежаться по основным моментам:

  1. Минимальный депозит: $300.
  2. Минимальный лот: 0.01.
  3. Максимальный лот: от 1 до 100 – зависит от счета.
  4. Кредитное плечо: от 1:100 до 1:1000.
  5. Спред: плавающий от 0.1 пункта.
  6. Валюта счета: американский доллар.
  7. Исполнение ордеров: рыночное.
  8. Реквоты: не бывает.
  9. Комиссии за открытие сделки: отсутствуют.
  10. Количество видов аккаунтов: 6.

В таких условиях можно смело применять любые торговые приемы. Со стороны брокера этому нет никакого противодействия. И это еще один фактор, выгодно отличающий TimeStocks от разного рода сомнительных компаний, которые запрещают арбитраж, торговлю на новостях и т. п.

Чем и через что предстоит торговать?

В TimeStocks прибегли к очень простому и эффективному решению в части торгового терминала. Они наладили сотрудничество с MetaQuotes, которая, как хорошо известно всем опытным трейдерам, уже более 20 лет разрабатывает и поддерживает платформу MetaTrader. И клиенты рассматриваемого брокера могут пользоваться самой популярной его версией – четвертой, которая устанавливается на ПК и мобильные устройства, а также доступна для использования прямо в браузере.

На сегодня конкурентов у Meta Trader 4 по функциональности просто нет. Под этот софт написаны десятки тысяч разнообразных торговых советников, скриптов, а также индикаторов всех категорий – информационных, аналитических, психологических. Плюс в MT4 есть встроенный тестер роботов и стратегий, а при желании не составит большого труда освоить язык программирования MetaQuotes, чтобы самому написать вспомогательный инструмент.

Но и это еще не все. Рассматривая преимущества МТ4, нельзя не отметить:

  • доступ в 1 клик к магазину индикаторов, роботов, книг;
  • возможность мгновенно пополнить счет;
  • гибкую настройку рабочего пространства «под себя».

И через МТ4 от TimeStocks пользователи получают возможность торговать инструментами спотового рынка, фьючерсного и CFD. Благодаря этому, у них появляется возможность зарабатывать на изменении курса:

  • известных всем фиатных валют: USD, CAD, EUR, AUD, GBP и прочих;
  • криптовалют, представленных тридцатью парами с ADA, BTC, DOGE, DOT, EOS, ETH, XLM и другими;
  • акций корпораций Великобритании, Соединенных Штатов, Европейского союза;
  • индексов бирж и не только, к примеру, инвесторам TimeStocks доступен заработок на изменении курса индекса волатильности;
  • энергоресурсов (натуральный газ, нефть разных сортов);
  • драгоценных металлов (золото, серебро, платина);
  • товаров с полей (кофе, какао и др.)

При таком многообразии активов, которые торгуются с кредитным плечом и в лонг и в шорт, не составит труда найти наиболее подходящие под свою стратегию финансовые инструменты.

Возможности для инвестиций и дополнительного заработка

Создатель MetaTrader 4 – студия-разработчик MetaQuotes – организовала работу самого большого в мире сообщества трейдеров. Называется оно mql5.com. И здесь есть раздел «Сигналы», доступный для всех пользователей MT4. Поэтому инвесторы TimeStocks в зависимости от своего опыта могут:

  1. Выбирать лучших провайдеров сигналов, если сами не имеют желания или опыта анализировать рынок. Подключив сигнал (бесплатно или за деньги), клиенту TimeStocks остается просто наблюдать за тем, как депозит приумножается.
  2. Ну а опытные трейдеры способны наладить солидный источник дополнительного дохода, самим став поставщиками ликвидности. К примеру, минимальный тариф для одного подписчика 30 USD. Если спекулянт способен продемонстрировать стабильную торговлю, и на него подпишется 100 человек, то пассивный заработок в месяц составит 3000 долларов! А пользователей на mql5.com десятки, если сотни тысяч!

Такие вот удивительные возможности предполагает сотрудничество с TimeStocks. Остается только воспользоваться ими, открыв счет на сайте, которому точно можно доверять

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Кредитование
Страны
Великобритания
США
Проекты
Блокчейн
Евросоюз
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