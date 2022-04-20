TimeStocks отзывы: брокер которому точно можно доверять

Трейдерам СНГ название брокера TimeStocks еще не очень хорошо знакомо. И это неудивительно. Да, компания работает далеко не первый год. Вот только основной зоной ее интересов долгое время были западные страны. Но развитие технологий трейдинга привело к тому, что сегодня TimeStocks может позволить себе расширить клиентскую базу, обеспечив при этом безупречные условия торговли для всех трейдеров – новичков и профессионалов. И если судить по отзывам о TimeStocks, которые уже стали появляться и в русскоязычной части Рунета, то сотрудничество с компанией выглядит весьма многообещающим.

Вот только инвесторам из стран СНГ не столько интересны достижения площадки, сколько ее надежность. И в первую очередь потенциальных клиентов интересует вопрос, а точно ли TimeStocks тот брокер, которому можно доверить свой капитал. Чтобы выяснить это, необходимо более внимательно изучить отзывы о TimeStocks и рассмотреть особенности условий сотрудничества.

TimeStocks отзывы: что говорят пользователи

Чтобы выяснить, а стоит ли тратить время на знакомство с новой для СНГ компанией, необходимо посмотреть, что там в отзывах о TimeStocks пишут инвесторы. Изучив отзывы о TimeStocks, оставленные на сайтах финансовой тематики как Rusvest (https://rusvest.ru/news/timestocks-otzyvy-nadezhnyj-broker-ili-razvod/) и Solarcoin (https://solarcoin.ru/news/timestocks-otzyvy-dejstvitelno-chestnyj-broker/), форумах, социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, найти сообщения тревожного или негодующего характера не удалось. Ни на зарубежных сайтах, ни на русскоязычных никто не описывает никаких проблем в работе с TimeStocks.

А особенному вниманию мы подвергли комментарии, затрагивающие вопросы денежных переводов. Поскольку сомнительные организации крайне неохотно расстаются с присвоенными себе депозитами. Но об этом, судя по отзывам о TimeStocks, можно не беспокоиться. Заявки на вывод всегда обрабатываются в отведенный срок (максимум трое суток), а большинстве случаев даже скорее. В свежих сообщениях говорится, что давно не приходится ждать больше одного дня, а если оформить вывод с утра в рабочий день, то деньги будут на карте или электронном кошельке еще до обеда.

Просматривая многочисленные отзывы о TimeStocks, в глаза бросается еще несколько моментов, о которых полезно упомянуть в рамках обзора:

Хотя TimeStocks – зарегистрирован в Британии, но он не забыл об удобных направлениях совершения платежей и для граждан стран СНГ. Поэтому они найдут тут удобные электронные кошельки (Qiwi) и возможность анонимных переводов в криптовалюте. Деньги при пополнении оказываются на торговом балансе на протяжении минуты. Перед снятием средств понадобится пройти верификацию. Для этого необходимо в личном кабинете перейти в раздел под названием «Подтвердить счет». Если возникнут какие-либо затруднения, то сотрудники русскоязычной службы поддержки и персональный менеджер, закрепляемый за каждым клиентом, помогут во всем разобраться.

На основании такой информации становится очевидным, что TimeStocks из брокеров, которым точно можно доверять.

Как устроена работа площадки?

Выкладываемые в Сеть отзывы о TimeStocks часто затрагивают тему механизмов работы компании. А потому нельзя не обратить внимание на этот момент. Дело в том, что брокер использует бизнес-модель под названием NDD. Поэтому он при всем желании не может обманывать клиентов, ведь TimeStocks просто посредник и не влияет на исполнение ордеров. Ну а доходом компании выступает так называемая markup – наценка на спред. И все!

Из этого выходит следующее. Если клиент компании торгует, зарабатывает и наращивает прибыль плюс рабочие объемы, то ей от этого хорошо. Потому что тогда растет и доход брокера. Напротив, если новичок будет совершать поспешные действия и сольет депозит, а потом разочаруется и уйдет из трейдинга, то TimeStocks это не на руку. Поэтому он, как может, помогает своим инвесторам. И теперь каждый, кто зарегистрирует аккаунт на сайте, знает почему. В связи с этим не стоит относиться к помощи и поддержке клиентов, как к какой-то хитрой уловке. Он строит работу на принципах максимальной объективности и, поддерживая трейдеров, преследует вполне очевидные цели.

По этой причине:

постоянно улучшаются условия торговли;

появляются новые инструменты;

совершенствуется механизм исполнения;

развивается сервис;

появляются новые функции в личном кабинете.

Что предлагает TimeStocks?

Среди оставленных в адрес TimeStocks отзывов много хвалы в адрес торговых условий. Поэтому стоит вкратце пробежаться по основным моментам:

Минимальный депозит: $300. Минимальный лот: 0.01. Максимальный лот: от 1 до 100 – зависит от счета. Кредитное плечо: от 1:100 до 1:1000. Спред: плавающий от 0.1 пункта. Валюта счета: американский доллар. Исполнение ордеров: рыночное. Реквоты: не бывает. Комиссии за открытие сделки: отсутствуют. Количество видов аккаунтов: 6.

В таких условиях можно смело применять любые торговые приемы. Со стороны брокера этому нет никакого противодействия. И это еще один фактор, выгодно отличающий TimeStocks от разного рода сомнительных компаний, которые запрещают арбитраж, торговлю на новостях и т. п.

Чем и через что предстоит торговать?

В TimeStocks прибегли к очень простому и эффективному решению в части торгового терминала. Они наладили сотрудничество с MetaQuotes, которая, как хорошо известно всем опытным трейдерам, уже более 20 лет разрабатывает и поддерживает платформу MetaTrader. И клиенты рассматриваемого брокера могут пользоваться самой популярной его версией – четвертой, которая устанавливается на ПК и мобильные устройства, а также доступна для использования прямо в браузере.

На сегодня конкурентов у Meta Trader 4 по функциональности просто нет. Под этот софт написаны десятки тысяч разнообразных торговых советников, скриптов, а также индикаторов всех категорий – информационных, аналитических, психологических. Плюс в MT4 есть встроенный тестер роботов и стратегий, а при желании не составит большого труда освоить язык программирования MetaQuotes, чтобы самому написать вспомогательный инструмент.

Но и это еще не все. Рассматривая преимущества МТ4, нельзя не отметить:

доступ в 1 клик к магазину индикаторов, роботов, книг;

возможность мгновенно пополнить счет;

гибкую настройку рабочего пространства «под себя».

И через МТ4 от TimeStocks пользователи получают возможность торговать инструментами спотового рынка, фьючерсного и CFD. Благодаря этому, у них появляется возможность зарабатывать на изменении курса:

известных всем фиатных валют: USD, CAD, EUR, AUD, GBP и прочих;

криптовалют, представленных тридцатью парами с ADA, BTC, DOGE, DOT, EOS, ETH, XLM и другими;

акций корпораций Великобритании, Соединенных Штатов, Европейского союза;

индексов бирж и не только, к примеру, инвесторам TimeStocks доступен заработок на изменении курса индекса волатильности;

энергоресурсов (натуральный газ, нефть разных сортов);

драгоценных металлов (золото, серебро, платина);

товаров с полей (кофе, какао и др.)

При таком многообразии активов, которые торгуются с кредитным плечом и в лонг и в шорт, не составит труда найти наиболее подходящие под свою стратегию финансовые инструменты.

Возможности для инвестиций и дополнительного заработка

Создатель MetaTrader 4 – студия-разработчик MetaQuotes – организовала работу самого большого в мире сообщества трейдеров. Называется оно mql5.com. И здесь есть раздел «Сигналы», доступный для всех пользователей MT4. Поэтому инвесторы TimeStocks в зависимости от своего опыта могут:

Выбирать лучших провайдеров сигналов, если сами не имеют желания или опыта анализировать рынок. Подключив сигнал (бесплатно или за деньги), клиенту TimeStocks остается просто наблюдать за тем, как депозит приумножается. Ну а опытные трейдеры способны наладить солидный источник дополнительного дохода, самим став поставщиками ликвидности. К примеру, минимальный тариф для одного подписчика 30 USD. Если спекулянт способен продемонстрировать стабильную торговлю, и на него подпишется 100 человек, то пассивный заработок в месяц составит 3000 долларов! А пользователей на mql5.com десятки, если сотни тысяч!

Такие вот удивительные возможности предполагает сотрудничество с TimeStocks. Остается только воспользоваться ими, открыв счет на сайте, которому точно можно доверять