Румыния изменила законодательство, чтобы поставлять оружие Украине

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Румыния направит ВСУ Украины партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны. Об этом стало известно сегодня из сообщения газеты Romania Libera.

Чтобы это сделать, властям даже пришлось внести поправки в румынское законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и «потенциальным союзникам альянса».

Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь

– считают в Минобороны румынского государства.

Именно это ведомство и стало инициатором внесения изменений в постановлении правительства «О накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны».

Румынские высшие военные чины не скрывают, что основанием для принятия такого решения стали события на Украине, начатые 24 февраля.

Пока не известно о каком конкретно оружии идет речь и о каком его количестве. Эксперты не исключают, что это могут быть поставки вооружений еще советского производства. Румыния закупает у той же Америки современное вооружение и технику, а Украине передаст то, что уже ей не нужно - например, технику, для ремонта которой нет должного числа комплектующих, запчастей.

Как известно США тоже активно оказывает военную помощь Украине. Так, за март и по сегодняшний день размер этой помощи уже превышает миллиард долларов. Украине поставляются ПТРК, ПЗРК, снайперское оружие, беспилотники, включая ударные, снаряжение, средства связи, радиолокационное оборудование.