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Российская газета

Улучшенная БМП-2 с "реактивной броней" замечена у бойцов ДНР

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Источник изображения: rg.ru

В ходе боев с украинскими националистами военнослужащие одного из соединений народной милиции ДНР задействовали БМП-2 с навесной динамической защитой.



Комплектом "Контакт" прикрыты лоб корпуса и бортовые проекции. Ранее сообщалось, что при проведении такой модернизации учитывается вероятность повреждения основной сравнительно тонкой брони во время срабатывания взрывчатого вещества в контейнерах. Поэтому "коробочки" монтируются на некотором расстоянии, за специальными преградами. Такое решение должно обеспечивать безопасность и успешно нейтрализовывать вражеские реактивные гранаты.

Дополнительной доработке была подвергнута башня боевой машины пехоты. Так, в кормовой части установили специальные противокумулятивные решетчатые экраны.

Судя по обнародованному видео, в ходе эксплуатации в военных условиях фальшборта с "реактивной броней" были утеряны.

Интересно, что БМП применяется для доставки не только личного состава, но и боеприпасов и другого имущества.

Стоит также отметить, что в подразделениях народной милиции ДНР и ЛНР были созданы и другие версии "двоек" с дополнительной защитой, а также других колесных и гусеничных бронемашин. Например, БТР-80 или МТ-ЛБ. Огневую мощь первых усиливали противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс", а на вторые ставили башни от БМП-1 с 73-мм гладкоствольными пушками 2А28 Гром".


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
2A28
БМП-1
БМП-2
БТР-80
МТ-ЛБ
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