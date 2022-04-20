Улучшенная БМП-2 с "реактивной броней" замечена у бойцов ДНР

В ходе боев с украинскими националистами военнослужащие одного из соединений народной милиции ДНР задействовали БМП-2 с навесной динамической защитой.

Комплектом "Контакт" прикрыты лоб корпуса и бортовые проекции. Ранее сообщалось, что при проведении такой модернизации учитывается вероятность повреждения основной сравнительно тонкой брони во время срабатывания взрывчатого вещества в контейнерах. Поэтому "коробочки" монтируются на некотором расстоянии, за специальными преградами. Такое решение должно обеспечивать безопасность и успешно нейтрализовывать вражеские реактивные гранаты.

Дополнительной доработке была подвергнута башня боевой машины пехоты. Так, в кормовой части установили специальные противокумулятивные решетчатые экраны.

Судя по обнародованному видео, в ходе эксплуатации в военных условиях фальшборта с "реактивной броней" были утеряны.

Интересно, что БМП применяется для доставки не только личного состава, но и боеприпасов и другого имущества.

Стоит также отметить, что в подразделениях народной милиции ДНР и ЛНР были созданы и другие версии "двоек" с дополнительной защитой, а также других колесных и гусеничных бронемашин. Например, БТР-80 или МТ-ЛБ. Огневую мощь первых усиливали противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс", а на вторые ставили башни от БМП-1 с 73-мм гладкоствольными пушками 2А28 Гром".

Алексей Брусилов