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Российская газета

Брошенные в Мариуполе технику и оружие ВСУ показали на видео

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Опубликовано видео с большим количеством бронетехники и оружия ВСУ, которые были захвачены в Мариуполе.


По данным пресс-службы войск ДНР, после артподготовки из тяжелых минометов их подразделения сделали стремительный рывок и на занятой территории обнаружили склад с техникой, оружием и боеприпасами.

На опубликованных кадрах видно, что среди трофеев много бронеавтомобилей различных марок и производителей.

Почти все они имеют те или иные повреждения, однако сообщается, что технику можно восстановить. Количество захваченных машин впечатляет.

"Взяли с боем, была большая артиллерийская подготовка, работал тяжелый миномет, - комментирует на видео ситуацию военнослужащий ВС России. - Основная часть подбитая, но в рабочем состоянии".

Также были показаны оружие и боеприпасы, захваченные в результате наступательной операции в Мариуполе.

Среди них - большое количество автоматов и пулеметов, противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin ("Копье"), дальнобойных противотанковых ружей, гранатометов, раций и других средств связи, а также беспилотных летательных аппаратов, которые используются в качестве разведчиков и корректировщиков огня.


Юрий Гень

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