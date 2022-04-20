Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 19 апреля 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Начиная работу, Министр обороны напомнил участникам заседания об отмечаемой сегодня памятной дате в истории России - Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

"239 лет назад Екатерина II по просьбе жителей Крыма, страдающих от войн, приняла полуостров под защиту Российского государства. Логическим продолжением истории российского Крыма стал референдум 16 марта 2014 года Абсолютным большинством голосов крымчане поддержали воссоединение с Россией, что позволило сохранить стабильность и мир на полуострове", - отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что Российская Федерация остается надежным гарантом безопасности своих граждан, а события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование Вооруженных Сил.

"Российская армия выполняет поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни", - сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу подчеркнул, что российские военнослужащие, участвующие в операции, проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.

"США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - заявил глава российского военного ведомства. - Действия наших войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских Вооруженных Сил".

Сергей Шойгу также добавил, что последовательная реализация Плана деятельности Министерства обороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства.

В продолжение заседания Министр обороны России предложил обсудить ход выполнения планов деятельности Южного военного округа, на Северном флоте и в Главном управлении связи в части реализации майских указов Президента России и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

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В этом году в Южном военном округе проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, завершается строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры.

Остаются приоритетными мероприятия подготовки органов военного управления и подразделений округа. На текущий год их спланировано более 400, а с начала года уже проведено более 100.

Большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и выполнению социальных гарантий.

Как подчеркнул Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства, Министерство обороны Российской Федерации продолжит обеспечивать военнослужащих округа и их семьи служебным и постоянным жильем. На текущий год 758 человек уже заселились в служебные квартиры, а 849 военнослужащих обеспечены постоянным жильем, в том числе по программе военной ипотеки.

"Считаю, что наращивание боевых возможностей войск в совокупности с созданием комфортных условий прохождения военной службы в значительной мере способствует повышению эффективности Вооруженных Сил", - выразил мнение Министр обороны.

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Далее на повестку заседания был вынесен вопрос выполнения планов деятельности на Северном флоте.

Министерство обороны, как отметил глава военного ведомства, постоянно держит в поле зрения вопросы обеспечения военной безопасности Арктической зоны России. Северный флот решает поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз.

"В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок сил - активно наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение. В текущем году будет поставлено более 500 единиц современного оружия", - заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Реализация этих планов позволит:

- поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в 1,5 раза;

- повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах;

- создать сплошное радиолокационное поле, увеличить возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне Российской Федерации;

- расширить присутствие кораблей Северного флота в различных регионах Мирового океана, а также обеспечить безопасность морской экономической деятельности России.

"В ходе тренировки по управлению Вооруженными Силами, проведенной в феврале под руководством Верховного Главнокомандующего, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил", - сообщил Министр обороны.

Продолжается модернизация военной инфраструктуры в Арктике. В прошлом году построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%. В 2022 году предусмотрено проведение работ по 28 объектам.

Кроме того, традиционно важным участком работы на Северном флоте является научная и исследовательская деятельность.

"В прошедшем году совместно с Русским географическим обществом была организована экспедиция "Помни войну". Отмечу, что столь масштабные поиски не проводились ни в советское время, ни после. С марта по октябрь к исследованиям в Баренцевом и Карском морях было привлечено 12 кораблей и судов Северного флота. В результате обнаружено четыре боевых корабля, 12 судов, два самолета, уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки Д-3 и К-2. С мая по сентябрь планируем продолжить комплексную экспедицию", - проинформировал глава военного ведомства.

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Заключительным вопросом повестки заседания Коллегии стал ход выполнения планов деятельности в Главном управлении связи ВС РФ.

Министр обороны сообщил, что планомерное переоснащение и повышение возможностей войск связи продолжается.

Так, в целях наращивания возможностей системы управления Вооруженными Силами в 2021 году завершено формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного Главного командования.

За последние пять лет создано более 20 новейших средств и комплексов связи, поставлено свыше 110 тыс. единиц современной техники связи, в результате их доля увеличилась до 72%.

Для поддержания орбитальной группировки связи в марте текущего года запущен второй модернизированный спутник связи "Меридиан-М". Его работа позволит обеспечить устойчивую связь в Арктическом регионе на площади более 3 млн квадратных километров. Еще один космический аппарат "Меридиан-М" будет запущен до конца этого года.

Войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами Российской Федерации, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.

Генерал армии Сергей Шойгу также подчеркнул, что развитие системы связи Вооруженных Сил идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта. Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал".

"В дальнейшем продолжим работу в этом направлении", - заключил Министр обороны.