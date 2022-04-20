Цифровой суверенитет России обсудят на XI Форуме безопасного интернета

​МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Актуальные вопросы надежной и защищенной онлайн-среды обсудят 25 апреля в Москве участники XI Форума безопасного интернета.

​Как отметила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в настоящий момент против России развернута информационная война. В ход идет все, включая пропаганду, черный PR, фальсификацию истории и вбросы фейков.

"С 24 февраля о деятельности наших военнослужащих и просто россиянах зафиксировано более 5,5 миллиона недостоверных публикаций. Они активно распространяются в российских и западных СМИ, социальных сетях и на видеохостингах. Причем денег не жалеют: размер средств на инфокампанию против России, по оценке IT-специалистов, уже составил около 1 млрд 150 тысяч долларов. Каждый день на распространение антироссийского контента агенты влияния расходуют до 24 млн долларов. А это почти годовой бюджет небольшого российского города. Разумеется, мириться с таким положением дел никто не собирается. Будем сообща решать, как защитить российские цифровые рубежи и обеспечить стабильное будущее Сети", – подчеркнула Мизулина.

Среди ожидаемых участников форума – заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, член Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, технический директор холдинга VK Владимир Габриелян, блогер Юрий Подоляка, журналист-блогер Михаил Онуфриенко.

Также в форуме примут участие ученые, работники правоохранительных структур, эксперты в сфере IT, журналисты, руководители онлайн-медиаресурсов, участники детско-юношеских движений, кибердружинники, а также обычные пользователи Всемирной паутины. Организаторы дискуссии – Лига безопасного интернета (ЛБИ) и Национальный центр помощи детям, говорится в пресс-релизе.

​Работа секций будут посвящена блогерскому сообществу и его трансформации в качестве юридических лиц, а также мерам поддержки IT-отрасли. Отдельно пойдет речь об импортозамещении как самих интернет-платформ, так и медиаконтента. В отдельную дискуссию вынесена травля детей в интернете, участникам предложат эффективные меры по защите от кибербуллинга. Экспертам предстоит обсудить стратегию и специфику международного регулирования интернета, цифровизацию образования, защиту детей от вредного контента, законодательное регулирование фейков и противодействие экстремизму и терроризму в Сети. Подумают и о методах воздействия на иностранные социальные сети, которые отказываются работать по законодательству России.

Площадку для форума предоставила медиагруппа "Россия сегодня".

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт назвал "сезонный" вид интернет-мошенничества, угрожающий россиянам.