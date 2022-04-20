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Российская газета

Борисов: Развитие высокоточного и гиперзвукового оружия обесценивает возможности авианосцев

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Развитие высокоточного и гиперзвукового оружия иногда обесценивает все возможности авианосных групп. Такое мнение в интервью RT выразил курирующий военно-промышленный комплекс РФ вице-премьер Юрий Борисов.

"Что касается авианосцев - эти вопросы постоянно поднимаются на сочинских совещаниях с президентом. В принципе, развитие высокоточного оружия, гиперзвукового оружия иногда обесценивает все возможности авианосных групп. Американцам нужно иметь развернутую авиационную группировку, потому что они от нас отдалены океанами и им каким-то образом необходимо добираться до основных театров военных действий. Мы же проповедуем оборонительную стратегию, поэтому для России строительство авианосцев - это очень спорный вопрос. Конечно, отказываться от этого вида морской техники нельзя, нужно постоянно думать об этом, но это дорогостоящее мероприятие", - сообщил замглавы правительства РФ.

По словам Юрия Борисова, можно достичь целей, которые ставятся перед ВМФ, за счет развития более дешевых моделей. "Тех же кораблей дальней морской зоны, и получить аналогичный эффект. Поэтому военные в итоге должны решить, что им в этом плане нужно", - сказал чиновник.

Коснувшись темы военного судостроения в целом, вице-премьер Борисов отметил, что у нас очень хорошие позиции относительно стратегического подводного ядерного флота. "Имеются в виду стратегические подводные лодки типа "Борей", "Борей-А", проект многоцелевой атомной подводной лодки "Ясень". Состав стратегических ядерных сил находится на очень высоком уровне современности", - отметил он.

"Мы испытывали до определенного времени дефицит в кораблях дальней морской зоны, сосредотачиваясь ранее в большей степени на кораблях типа "корвет" и малых ракетных кораблях. Последние 3-4 года мы нашли возможность, в основном за счет использования кредитной схемы, обеспечить финансирование строительства кораблей дальней морской зоны - имеется в виду фрегатов и корветов", - пояснил вице-премьер.


Иван Петров

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Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
955 Борей
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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