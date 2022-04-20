На Западе решили разделаться с Россией руками Украины

Смирятся ли США и союзники с Россией во главе с Путиным?

Санкционное давление Запада не разрушит российское государство, пишет The Hill. Но этого можно достичь военным переломом. Для этого надо расширить поставки современных вооружений на Украину и использовать именно ее для борьбы с Россией.

На Украине США придерживаются двоякого подхода. От активного вмешательства НАТО воздерживается, но риторику ужесточила – особенно на фоне якобы оговорки президента Байдена, что президент Владимир Путин "дальше оставаться у власти не может". Кроме того, Белый дом заклеймил Путина военным преступником, а теперь еще обвинил в геноциде, а сам Байден призвал к судебному разбирательству его "военных преступлений" в Международном уголовном суде, куда сами США не входят.

Пакет американских и союзнических санкций, хотя и нанес ущерб российской экономике, изобилует лазейками для российских денежных потоков. Даже в лучшем случае на то, чтобы подорвать путинский режим, уйдут годы.

Риторические и житейские разногласия, столь типичные для американской политики, поставили США и Атлантический альянс в опасное положение: они медлят и ограничиваются поставками оружия в противостоянии враждебному диктатору.

Американская риторика в период российской спецоперации на Украине постепенно обострялась – вероятно, из-за исторической неудачи разведки, которая, в свою очередь, транслирует ошибочные сведения, полученные Путиным. США и их западноевропейские союзники – то есть евроатлантическое ядро НАТО в лице Франции, Германии и Великобритании – предполагали, что Украина рухнет за нескольких часов или дней. США и Великобритания уже отправили Украине партии оружия, но противотанковые ракеты и ПЗРК дешевы, как и боеприпасы.

Однако уверенность, с которой оборонные ведомства США и Великобритании предсказывали российскую спецоперацию, говорит о согласии между Вашингтоном, Лондоном, Парижем и Брюсселем. В самом деле, рывок президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, последняя надежда предотвратить катастрофу, по-видимому – следствие телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем американский президент, как сообщается, предупредил украинского коллегу, что Киевом придется "пожертвовать". Германия тоже не верила, что украинское государство продолжит существовать после заката 25 февраля.

Однако Украина выстояла, и западные политики постепенно осознали, что ее поддержка – отнюдь не дурацкая затея. Наоборот, вооруженные силы Украины, закаленные восемью годами войны в Донбассе, подкрепленные западной подготовкой и уверенные в самостоятельно разработанных планах, оказались более чем достойным противником хваленой российской армии, которая столь ловко угрожала восточному флангу НАТО с 2008 года. Поэтому поставки вооружений медленно, но верно растут, поначалу это были все же переносные системы, которые Украина получала до 24 февраля, а впоследствии еще и вертолеты, тяжелая артиллерия и беспилотники Switchblade ("Выкидной нож").

Однако риторика Байдена выходит далеко за рамки политических действий НАТО. Недавно Байден заклеймил Путина военным преступником и потребовал отстранить его от власти.

Если цель – "смена режима", то действий Америки и союзников глубоко недостаточно.

У американских санкций есть немало сильных сторон. Они лишили Россию высокотехнологичных товаров. Участие Тайваня во вторичных санкциях перекрыло ей доступ к полупроводникам. Российские авиакомпании используют в основном самолеты европейской и американской разработки, и ремонтировать их со временем станет все труднее. Россия лишилась доступа к бóльшей части своих валютных резервов. Ее крупные банки отрезаны от мировых финансовых рынков. Западные финансовые институты либо ушли из страны, либо сокращают свое присутствие.

Кроме того, авторитарный разворот Путина – а точнее, режим просто обнажил свое истинное лицо – выгнал из страны сотни тысяч квалифицированных молодых специалистов. Все это в сочетании с колебаниями курса рубля наверняка сократит ВВП на 10-15% и отбросит Россию к экономическим условиям до 2008 года.

При этом санкции еще не сказались на российской нефти и долгосрочном экспорте. С 25 февраля по 25 марта суточный экспорт сырой нефти сократился с 3,75 млн баррелей до 2,6 млн баррелей, однако к 8 апреля экспорт восстановился до 3,95 млн баррелей. По данным Bloomberg, экспортная выручка достигнет в этом году пикового еженедельного уровня и приблизится к 250 миллионам долларов. Российские танкеры переходят на все более длинные маршруты, а покупатели из северо-западной Европы придерживаются самосанкций. Однако опустевшую нишу заполняют азиатские покупатели – опять же, по данным Bloomberg, потоки сырой нефти в Азию с 25 февраля по 8 апреля почти удвоились: закупки нарастили Индия и Китай. Более того, в ближайшие восемь месяцев Европа продолжит импортировать российский газ.

Так, в прошлом месяце в Саутгемптоне пришвартовался британский супертанкер "Ситрибьют" (Seatribute). Британские санкции не пускают в страну суда под российским флагом или зафрахтованные российскими компаниями. Но действие их ограничено. "Ситрибьют" зарегистрирован на Мальте и поэтому под новые правила не подпадает. К концу года Великобритания постепенно прекратит импорт российских энергоносителей, а Европа планирует сделать это к 2030 году. Это слишком далекое будущее, и едва ли оно скажется на украинском конфликте. Учитывая, что цены на нефть колеблются выше 100 долларов за баррель, рынок опасается дальнейшей эскалации, а арабы Персидского залива отказываются нарастить поставки, Россия наверняка ежедневно зарабатывает даже больше, чем до начала боевых действий.

Российское государство готовилось к западным санкциям годами. Хотя их масштабов российские технократы не предвидели, они все же урезали бюджеты, накопили средства и обеспечили работу российского государства даже под жестким давлением извне. Россия может ликвидировать гражданское авиасообщение и, при необходимости, национализировать транспорт. Она – ведущий мировой экспортер продуктов питания и прокормит свой народ при самом карательном режиме санкций. Более того, российская "утечка мозгов" по-своему лишь цементирует государственную стабильность. Уехавшие молоды и образованы, это – основа немногочисленной либеральной оппозиции. Судя по ограниченным сигналам изнутри России, население в курсе ситуации и верит, что боевые действия закончатся к середине лета – а если нет, то волю Запада сломит российский ядерный арсенал.

Таким образом российское государство стремительно движется к экзистенциальному конфликту с Западом. По мнению ближайшего путинского окружения, этот конфликт уже наступил. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Запад хочет уничтожить российское государство. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал целью Запада "распад Российской Федерации". Сам Путин обвинил Запад в том, что он развязал против России "всеобъемлющую и неприкрытую" войну. Начиная со своей мюнхенской речи в 2007 году, Путин постоянно заостряет внимание на неизбывной враждебности Запада. А учитывая, сколько политического капитала Путин потратил на Украину еще до 24 февраля, "украинский вопрос" для него – явно вопрос жизни и смерти. Обвинения Байдена и общий тон западной политики лишь упрочивает Россию во мнении, что нынешний конфликт – мировоззренческий конфликт с Западом.

Это вовсе не означает, что США должны и обязаны вмешаться в конфликт от имени Украины. В какой-то степени военная политика администрации Байдена уже сработала. Он должен не только продолжить поставки оружия, но и расширять их, – это обеспечит украинские вооруженные силы высокотехнологичной боевой техникой, чтобы остановить грядущее наступление России в Донбассе и организовать дальнейшее контрнаступление.

Из-за неспособности США и их европейских союзников подготовиться к российской эскалации вполне достижимая победа грозит обернуться поражением. Для Кремля и Путина лично – это вопрос выживания. Само по себе санкционное давление его режим не разрушит. Но этого можно достичь военным переломом.

Автор: Сет Кропси (Seth Cropsey)

Сет Кропси – основатель и президент Йорктаунского института. Бывший морской офицер, помощник замминистра военно-морского флота, автор книг "SOS: закат американского военно-морского превосходства" (2013) и "Морская слепота: как халатность политиков душит американскую морскую мощь – и как с этим бороться" (2017).