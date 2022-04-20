Зенитные ракетные самоходки Stormer HVM могут отправиться на Украину

Великобритания намерена предоставить вооруженным формированиям Украины современные мобильные зенитные ракетные комплексы Stormer HVM. Сообщается, что такие боевые машины уже продемонстрированы делегации киевского режима на одном из военных полигонов.

Данные ЗРК могут быть вооружены ракетами "земля-воздух" типа Starstreak с наведением по лазерному лучу.

Боевая часть состоит из трех 45-сантиметровых похожих на стрелы разделяющихся поражающих элементов. Они изготовлены из вольфрама и начинены взрывчатым веществом, что по замыслу разработчиков должно усиливать поражающую способность.

Масса ракеты - 14 кг, длина - 1,39 метра, диаметр - 13 см. Максимальная скорость, достигаемая в ходе полета, - более 4 195 километров в час. Дальность поражения: 300 - 6000 метров, высота - 5000 метров.

В качестве самоходной платформы применяется гусеничный БТР FV4333 Stormer, имеющий вес около 13000 кг. Мощность двигателя - 250 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч, при преодолении водных преград - не более 5 км/ч. Запас хода по топливу - 650 км. Экипаж - 3 человека.

На крыше бронетранспортера размещается восемь пусковых контейнеров, еще столько же - внутри.

Тепловизионная пассивная система способна обнаруживать вертолеты на расстоянии 8000 м, самолеты - на 18000 м.

Также эти комплексы могут применять новейшие усовершенствованные ракеты Martlet с осколочно-кумулятивными боевыми частями, обладающими меньшей полетной скоростью, но увеличенной до 8000 метров дальностью. По некоторым данным, переносные версии, переданные националистам, уже применяются в боях.

Военные эксперты отмечают, что Stormer HVM могут бороться лишь с низколетящими целями, они достаточно громоздки и слабо защищенны.

Ранее сообщалось, что Великобритания поставила ВСУ ручные противотанковые комплексы NLAW, также ожидается отправка 155-см самоходно-артиллерийских установок AS-90.

Алексей Моисеев