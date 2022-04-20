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РИА Новости

СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ

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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны документы о готовящейся в Одесской области провокации с "расстрелом мирных жителей", даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства установить обстоятельства подготовки провокации в отношении мирных жителей в Одесской области... Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о подготовке провокаций в Одесской области, а также провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию в Одесской области для обвинения российских военнослужащих. Подчеркивается, что в ближайшее время украинские националисты могут использовать форму российских военнослужащих, демонстративно расстреливая в ней мирных жителей.

Добавляется, что эти сведения будут анализироваться для установления причастных к провокациям и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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