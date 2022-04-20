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РИА Новости

Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года

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Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал"
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский атомный ледокол проекта 22220 "Урал" готов на 85%, он будет сдан до конца 2022 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных.

"Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 - это "Арктика" и "Сибирь" - уже переданы "Атомфлоту". Еще один - это серийный "Урал", готов на 85% и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Беспрозванных также подчеркнул, что все необходимое для достройки "Урала" уже закуплено.

"Риски для двух других серийных ледоколов и самого мощного в мире ледокола "Лидер" мы считаем умеренными, поскольку компетенции и производство основного судового оборудования для этих атомоходов сосредоточены у наших российских судостроителей и у "Росатома", - добавил замминистра.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Минпромторг РФ
Росатом
Проекты
Арктика
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