Минобороны показало кадры пуска "Искандером" ракеты по объекту на Украине

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов и пуск ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту украинской военной инфраструктуры в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Комплекс "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. О применении "Искандера" в боевой обстановке рассказали военнослужащие расчета одного из комплексов, принимающих участие в спецоперации.

"Машина отработана до мелочей. За все время выполнения боевых задач ни разу не подводила. С точностью до двух метров она бьет по цели", - рассказал командир стартовой батареи "Искандер" Виталий.

У "Искандеров" два вида ракет - крылатая и баллистическая. Первая летит на низких высотах, может маневрировать и огибать рельеф. Вторая взмывает в стратосферу, двигается по четкой траектории и наносит внезапный удар. Обе ракеты бьют с математической точностью.

Координаты целей поступают из разных источников - данные с беспилотников, спутников, работа разведки. Вся информация в виде шифровок и ключей к ним стекаются в штаб ракетной бригады, и уже отсюда по проводной связи данные отправляются на пусковую установку для проведения пуска по вновь выявленным важным объектам противника.

"После каждого пуска мы производим смену позиций, поэтому вычислить нас противнику тяжело", - рассказал старший механик-водитель "Искандера" Алексей.