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Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

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Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о начале нового этапа специальной военной операции на Украине, направленной на освобождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в интервью India Today.

"Мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — сказал министр.

По его словам, нынешняя ситуация на Украине является прямым результатом стремления США и Запада доминировать в мире.

"Они хотели показать, что многополярности не будет, только однополярность, и создали трамплин [на Украине] против нас, у наших границ. Они накачали Украину оружием", — заявил Лавров.

По его мнению настоящая причина конфликта заключается в "самоуспокоенности большинства стран после Второй мировой войны". Государства Запада нарушили обещания, данные российскому руководству, и стали продвигать НАТО на восток после развала СССР.

"Они сказали, что это оборонительный союз, а не угроза безопасности России", — добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что российская армия нацелена только на военную инфраструктуру, а не на гражданских лиц. При этом ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита.

Лавров добавил, что Запад не обращает внимания на факты, зато обращает внимание на фейки.

"Они подняли вопрос о Буче через три дня после того, как украинский мэр Бучи с гордостью заявил, что город снова находится под их контролем", - напомнил министр.

Он отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский выполнял Минские соглашения, конфликта можно было бы избежать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении на Украине "специальной военной операции". Военные действия направлены на "демилитаризацию и денацификацию" Украины и стали ответом на угрозы со стороны Украины.

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Лавров Сергей
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