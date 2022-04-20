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Российская газета

Северный флот получит в 2022 году более пятисот единиц современного оружия

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В 2022 году на Северный флот будет поставлено более пятисот единиц современного оружия. Также в 2022 году продолжится повышение боевых возможностей группировок сил, а также будет активно наращиваться боевой потенциал и проводиться перевооружение.


Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, это позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса почти в полтора раза. Также это повысит боевой потенциал береговых войск и обеспечит надежную защиту на северных рубежах. Кроме того, это позволит создать сплошное радиолокационное поле и увеличит возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне. Также повышение боевых возможностей группировок сил позволит расширить присутствие кораблей Северного флота в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
СФ
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