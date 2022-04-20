Сергей Шойгу: Спецоперация идет по плану

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел заседание коллегии ведомства. Впрямую наша специальная военная операция на Украине в повестке дня не значилась. Однако обойти эту тему министр, понятное дело, не мог.

Прежде всего Шойгу подчеркнул, что Российская Федерация остается надежным гарантом безопасности своих граждан. "События последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование Вооруженных сил. Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции", - отметил министр.

Он заявил, что последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, делается все необходимое для налаживания мирной жизни. А участвующие в операции российские военнослужащие проявляют при исполнении воинского долга мужество и героизм.

В то же время США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок на Украину иностранного вооружения, по словам Шойгу, наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца".

Министр сказал, что действия российских войск и качество применяемого в ходе спецоперации вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских Вооруженных сил. А последовательная реализация плана деятельности министерства обороны как раз нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. "Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", - уверен Шойгу.

На коллегии генералы обсудили состояние дел в Южном военном округе, на Северном флоте и в Главном управлении связи. Министр напомнил, что в этом году в ЮВО поступит более 3 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Там завершат строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры. Отдельно Шойгу сказал о реализации в округе социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей. Для этого, в частности, вводится в строй служебное и постоянное жилье. С начала года в "служебки" заселились уже 758 человек. А еще 849 военных обеспечили постоянной крышей над головой, в том числе по программе военной ипотеки.

Что касается Северного флота, то Минобороны в первую очередь заботят вопросы обеспечения военной безопасности арктической зоны России. Министр напомнил, что североморцы решают поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз. Поэтому в нынешнем году продолжается наращивание боевых возможностей группировок сил, идет усиление их боевого потенциала, проводится перевооружение. В 2022 году на Северный флот поставят более 500 единиц современного оружия.

Реализация этих планов, по словам Шойгу, позволит поэтапно нарастить почти в полтора раза боевой состав 14-го армейского корпуса. Повысится боевой потенциал береговых войск РФ. Будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности комплексов ПВО по контролю воздушного пространства в арктической зоне РФ. Расширится присутствие кораблей Северного флота в различных регионах Мирового океана, также будет обеспечена безопасность морской экономической деятельности России. "В ходе тренировки по управлению Вооруженными силами, проведенной в феврале под руководством верховного главнокомандующего, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил", - отметил министр обороны.

Он также сообщил, что продолжается планомерное переоснащение и повышение возможностей войск связи. Для наращивания возможностей системы управления Вооруженными силами в прошлом году завершили формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного главного командования. "За последние пять лет создано более 20 новейших средств и комплексов связи, поставлено свыше 110 тысяч единиц современной техники связи, в результате их доля увеличилась до 72 процентов", - напомнил Шойгу.

По его словам, для поддержания орбитальной группировки связи в марте запустили на орбиту второй модернизированный спутник связи "Меридиан-М". Его работа позволит обеспечить устойчивую связь в арктическом регионе на площади более 3 млн квадратных километров. Еще один такой аппарат отправят в космос до конца этого года.

"Войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях", - отметил министр.

Он подчеркнул, что развитие системы связи Вооруженных сил идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта. Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до таких комплексов высокоточного оружия большой дальности, как "Калибр" и "Кинжал". Работа в этом направлении продолжится.

Юрий Гаврилов