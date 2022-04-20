"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, развитие системы связи ВС РФ "идёт по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта".

"Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", - сообщил генерал армии.

Он добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.