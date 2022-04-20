В технополисе "ЭРА" пройдет выставка "День инноваций Минобороны России"

ЦАМТО, 19 апреля. В период с 20 по 21 апреля на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" пройдет ежегодная специализированная выставка научных достижений "День инноваций Минобороны РФ".

Более 50 предприятий промышленности, научно-исследовательских и образовательных организаций представят свыше 60 инновационных проектов и технологий.

На экспозиции будут представлены инновационные разработки в сфере нанотехнологий и наноматериалов, искусственного интеллекта, биотехнических систем и технологий, автоматизированных систем управления и других направлений научной деятельности военного иннограда.

В рамках научно-деловой программы мероприятия спланированы: круглый стол по определению перспективных направлений и форм взаимодействия организаций, структур и ведомств Российской Федерации в рамках реализации инновационной деятельности, а также научно-техническая конференция по направлению "Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Кроме того, в программу научно-деловых мероприятий включены: заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов современных компьютерных технологий и моделирования сложных процессоров, а также стратегическая сессия по анализу особенностей работы структур технополиса "ЭРА".

Победители выставки представят свои экспонаты на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который состоится с 15 по 21 августа текущего года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Выставка "День инноваций Минобороны России" проводится с 2013 года в целях поиска и отбора передовых разработок продукции военного и двойного назначения, демонстрации возможностей учебных учреждений, научных организаций и предприятий промышленности по их разработке и производству, определения приоритетных критических технологий для организации научно-исследовательской деятельности.