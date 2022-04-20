Великобритания поставила партию ПТРК Силам обеспечения безопасности Косово

ЦАМТО, 19 апреля. По информации сербских СМИ, 15 апреля в аэропорту Приштины совершил посадку самолет ВТА A-400M "Атлас" ВВС Великобритании.

На борту самолета, помимо оборудования и имущества, предназначенного для британского подразделения из состава KFOR, Силам обеспечения безопасности Косово доставлены ПТРК "Джавелин" и NLAW.

По информации белградского издания Novosti, на начальном этапе в Приштину были доставлены 50 комплексов. Поставка выполнена в рамках договоренности, достигнутой в конце февраля премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Косово Альбином Курти. Согласно договору, цена одного комплекса составляет около 40 тыс. евро, что чуть меньше его рыночной стоимости. Предполагается, что в ближайшие месяцы Великобритания поставит в Косово еще не менее 20 ПТРК "Джавелин".

Также существует соглашение Косово с Великобританией о бесплатном обучении членов Сил обеспечения безопасности Косово обращению с поставленными системами вооружения.

В связи с поставкой президент Сербии Александар Вучич, выступая перед национальными СМИ, заявил, что поставки оружия в Косово противоречат резолюции №1244 СБ ООН и обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в формировании при поддержке Запада собственной армии.

Ранее США уже безвозмездно поставили Силам обеспечения безопасности Косово бронированные машины M-1117 ASV с колесной формулой 4х4. В США также заказаны малоразмерные разведывательные БЛА "Пума LE". Турция проводит обучение косовских военнослужащих, а также ведет переговоры о возможности поставки своих БЛА.