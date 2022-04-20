Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.

"Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах", - сказал Шойгу.

Также министр сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ.

Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.