Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на затонувшем флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" и которых сейчас ищут родственники.

"Все взаимодействие только по линии Минобороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны, и здесь мы не уполномочены что-то сообщать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях от якобы родственников срочников, которые служили на крейсере "Москва" и пропали без вести.

В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.

Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.