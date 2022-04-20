США намерены воевать до последнего украинца, заявил Шойгу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ, они намерены воевать "до последнего украинца", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал министр.

При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения ещё раз показывают правильность определённых военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ.