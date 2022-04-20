Россия готова к жертвам. А Евросоюз еще пожалеет

Европейские санкции против Европы

Евросоюз пытается повлиять на политический курс России с помощью санкций, но результат может оказаться прямо противоположным, пишет "Печат". Ограничения могут привести к политическим потрясениям в самой Европе. Российский народ готов к жертвам и лишениям ради защиты государства и национальных интересов. А вот насколько к этому готовы граждане ЕС, большой вопрос.

Европейский комиссар по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель поддержал на прошлой неделе военное решение украинского вопроса. Впервые один из высокопоставленных европейских функционеров официально высказывается за вооруженную операцию против Москвы. "Эта война должна быть выиграна на поле боя", — сказал глава дипломатии Европейского Союза, тем самым подтвердив, что конфронтация между Европой и Россией уже давно вышла за приемлемые рамки. Особенно беспокоит, что ни Боррель, ни кто-либо другой из европейских чиновников, которые вот так легко вершат войну и мир, не спросили граждан Европы, что они думают по этому поводу. Хотят ли они на самом деле идти с автоматами на восточный фронт? Их также не спросили, что они думают о резком подорожании электричества, топлива и жизненно важных продуктов? Судя по всему, спрашивать у них никто ничего и не собирается. За них есть кому подумать, а народ на данном этапе должен только затянуть пояса и финансировать все это. Боррель добавил, что ЕС выделит дополнительные 500 миллионов евро для закупки оружия, которое впоследствии будет отправлено Киеву. "Поставки оружия будут адаптированы к украинским нуждам", — подчеркнул комиссар. Таким образом, расходы Брюсселя на вооружение Украины увеличатся до полутора миллиардов евро.

Война "до последнего украинца" или европейца?

Украинские граждане, хоть их тоже никто ни о чем не спрашивает, конечно, будут прыгать до небес от счастья, когда к ним придет очередная партия "демократического оружия", с которым они будут противостоять "диктаторским силам" российского президента Владимира Путина. Это оружие в руки возьмут только они, украинцы, и пойдут убивать им своих соседей и братьев русских, как было на протяжении предыдущих восьми лет. Но они и сами будут гибнуть в этой борьбе, пока не останется никого, кто мог бы сопротивляться российской силе. Тогда демократические и миролюбивые Европейский Союз и НАТО введут против Москвы еще один пакет санкций и почтут украинских героев, павших в славной борьбе за интересы западных транснациональных корпораций и политической олигархии. Пока план — бороться с Москвой "до последнего украинца", но после заявления Борреля не станет сюрпризом, если план трансформируется в борьбу "до последнего европейца". В ХХ веке мы два раза видели, как это происходит, и как богатые выходили из этих конфликтов еще богаче. Неужели мы не извлекли никаких уроков?

Об этом сказала и представитель российского МИДа Мария Захарова, которая назвала ЕС "экономическим отделом НАТО". Этим можно объяснить растущее давление европейских санкций на Россию, которые разоряют саму Европу. Экономические интересы государств-членов Европейского Союза и их граждан полностью подчинены "победе на поле боя", хотя остается неясно, за что вообще идет борьба и как жители Рима, Франкфурта, Линца, Бордо или Лиссабона связаны с Украиной? Каким образом события в этой отдаленной стране могут угрожать народам Европы, которые сами рвут жизненно важные экономические связи с Россией? Тем временем "заокеанский союзник" потирает руки, ведь одним ударом он устраняет двух из трех своих крупнейших экономических конкурентов на мировой арене. Теперь совершенно ясно, почему Великобритания спешно покинула европейский "экономический союз", желая сохранить стратегическую автономию от пагубных решений. Только сейчас стало понятно, что все это не могло происходить, пока у власти в Берлине оставалась канцлер Ангела Меркель, или пока главой Белого дома был Дональд Трамп. И хотя внешне они не ладили, они оба должны были уйти.

После мнимых "зверств" российской армии в Буче и Краматорске объявлено, что ЕС готовит "пятый пакет" санкций против России. При этом, конечно, не сообщается, что этот пакет, как и все предыдущие, очень больно ударит и по самой Европе, даже если Москва не примет никаких ответных мер. Особенно негативно они скажутся в долгосрочной перспективе. О пятом пакете объявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен почти сразу после визита в Бучу, где ее приезда на улицах больше недели "ждали" трупы, завернутые в черный полиэтилен. Даже на Украине многие недоумевали, почему безжизненные тела лежат несколько дней, и их не хоронят.

Если Путин приказал своим силам убивать мирных жителей на улицах Бучи, насиловать и резать женщин и детей, а потом уйти из города, оставив тела, разбросанными по улицам, чтобы потом их фотографировали западные СМИ, то он не мог выбрать более неподходящего момента. Ведь в Европе наконец зазвучали голоса разума, вопрошающие: "Разве стоит вводить против России еще более жесткие санкции, которые максимально вредны для нашей европейской экономики, но на политику России нисколько не влияют?" Но кого беспокоит, что думает Путин, если американский президент Джо Байден без суда и следствия называет его "убийцей" и "военным преступником". Западные аналитики и СМИ приготовили для российского лидера "холодную камеру в Гааге". А почему именно холодную? Наверное, потому что в Европе без российского газа нечем будет отапливать дома, не говоря уже о тюрьмах.

Меньшая часть человечества вводит санкции против остального мира

Новый "европейский пакет" предполагает также запрет на импорт российского угля, крайне необходимого Европе, поскольку все шахты уже закрыли, возложив надежды на солнечную и ветряную энергию. Российским кораблям запретят заходить в европейские порты, а фурам из России и Белоруссии — передвигаться по территории Европейского Союза. Полностью остановится работа с четырьмя российскими банками, как и экспорт полупроводников и транспортного оборудования Москве. Как полагают российские эксперты, этими мерами Евросоюз пытается повлиять на политические курс России, но результат может оказаться прямо противоположным и привести к политическим потрясениям в самой Европе. "В этот критический момент важно продолжать максимальное давление на Путина и российскую власть. Четыре пакета санкций нанесли серьезный удар и ограничили политические и экономические возможности Кремля. Мы видим явные результаты, но, учитывая недавние события, необходимо и впредь усиливать давление", — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, запрет на импорт российского угля на четыре миллиарда евро "лишит Россию еще одного важного источника доходов". Конечно, она не сказала, чего лишится Европа без российского угля, и кто компенсирует необходимое количество этого энергоносителя, не говоря уже о том, по какой цене. Фон дер Ляйен также не сказала, что Москва может перенаправить свой уголь и на другие, восточные, рынки, прежде всего в Китай. Похоже, она переоценивает важность "четырех миллиардов евро" для России, которая явно готова ко всему, в том числе, когда пробьет час, полностью остановить экспорт своих энергоносителей на Запад, то есть странам, которые значатся в ее списке недружественных. Путин и все российское руководство много раз говорили об этом. Сейчас они требуют только того, чтобы за российский газ платили рублями.

Глава Европейской комиссии объявила, что запретит импорт в Россию некоторых видов машиностроительной и другой продукции стоимостью 15 с половиной миллиардов евро. И снова она не сказала, как европейские компании возместят эти потери, и как это отразится на рабочих местах. Кажется, как будто это совершенно неважно. "Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе по импорту нефти, и обдумываем некоторые предложения стран-членов", — намекнула фон дер Ляйен на новые проблемы, добавив, что они могут коснуться и налогообложения. Раз уж Брюссель встал на этот путь, то в Европе могли бы подумать и о следующем: Вашингтон уже анонсировал экономические санкции против Пекина в качестве мести за нарушение американских карательных мер против Москвы. Но раз 40 государств пошли на такую авантюру и готовы наказывать Россию, не жалея себя, то вполне возможно, что, помимо Китая, придется наказать и целый ряд других стран. Иными словами, подавляющее меньшинство человечества введет санкции против остального мира. Или все будет наоборот?

Российский народ готов к жертвам

Насколько "пакеты" санкций повлияли на российскую политику, можно понять по двум, на первый взгляд не связанным друг с другом, деталям. Во-первых, оба ведущих российских социологических центра, ВЦИОМ (государственный) и "Левада Центр"* (не близок к власти), сообщают, что рейтинг Путина вырос до 81 или 84% с начала специальной военной операции на Украине. Такой популярностью, я напомню, российский лидер не пользовался даже после присоединения Крыма. Это говорит о том, что российский народ готов и к большим жертвам и лишениям ради защиты государства и национальных интересов. А вот насколько к этому готовы граждане Европейского Союза, большой вопрос.

Во-вторых, Анатолий Антонов, российский посол в США, недавно заявил, что "сегодня крайне важно добиться денацификации и демилитаризации Украины, чтобы гарантировать безъядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям о нераспространении оружия массового поражения". Не только акцент на денацификации и демилитаризации Украины, но и многие другие вещи, указывают на то, что на политику Кремля не повлиять санкциями и угрозами любого рода. Не стоит сомневаться, что Путин и его команда рассмотрели все худшие сценарии, когда после 30 лет призывов к Западу и дипломатических попыток вернуть стратегическое равновесие и безопасность взяли дело в свои руки.

Боян Билбия

* организация внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих в РФ функции иностранного агента