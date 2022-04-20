Российская армия будет внедрять новые способы ведения боевых действий. Это позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны.

Он подчеркнул, что действия российских войск, а также качество применяемого вооружения показывают правильность приоритетов строительства российских Вооруженных Сил. Эти приоритеты были определены военно-политическим руководством страны.

По словам министра, реализация плана деятельности Минобороны в первую очередь нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой.

Александр Степанов