Опубликованы списки потерь в\ч 3027 нацгвардии Украины

Российское военное ведомство продолжает публикацию достоверных данных об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и иностранных наемников.

Списки эти большие, ведь только официально задокументированные самими же украинцами безвозвратные потери составляют 23 367 человек. И это - не считая дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

В минувший понедельник Минобороны РФ представило семь перечней с поименными потерями Национальной гвардии Украины по состоянию на 29 марта 2022 года. Там собраны сведения о погибших в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения "Азов" (запрещен в РФ). По-видимому, речь идет о членах запрещенного националистического формирования.

Во вторник опубликованы составленные на украинском языке списки потерь в в\ч 3027. Другое название - бригада Национальной гвардии Украины имени Петра Дорошенко. Документов два. В первом фигурируют несколько десятков человек с именами, фамилиям и отчествами, датами рождения, воинскими званиями и должностями каждого военнослужащего. Там кратко описаны обстоятельства их гибели и места захоронения.

В другом перечне названы те военнослужащие в\ч 3027, чья смерть наступила вследствие полученного ранения или травмы. Там же указаны данные на самовольно оставивших бригаду дезертиров.

Юрий Гаврилов