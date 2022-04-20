Чехия поставила ВС Украины РСЗО и самоходные гаубицы

ЦАМТО, 19 апреля. Власти Чехии продолжают поставки вооружений ВС Украины. Судя по размещенным в соцсетях фотографиям и видеороликам, недавно на Украину из состава ВС Чехии были переданы РСЗО и самоходные гаубицы в дополнение к ранее поставленным ВиВТ.

Реактивная система залпового огня RM-70 представляет собой вариант традиционных 122-мм БМ-21 "Град". ВСУ были переданы, по меньшей мере, 20 установок данного типа.

В версии RM-70 в качестве шасси вместо "Урал-375Д" с колесной формулой 6х6 используется грузовик Tatra T813 с колесной формулой 8х8. Запас хода по топливу составляет 600 км, максимальная скорость по шоссе – до 80 км/ч. Боевая масса машины – 25300 кг, расчет – 4-6 человек. Возимый боекомплект – 80 реактивных снарядов (включая 40 в боеукладке за кабиной). РСЗО RM-70 может вести стрельбу на дальность до 20 км. Время подготовки БМ к стрельбе не превышает 1 мин., время полного залпа – 22 сек., время перезаряжания возимым боекомплектом – 36 сек.

ВСУ также получили около 20 самоходных гаубиц "Дана". Разработанная предприятием ZTS-Dubnica 152-мм самоходная гаубица ShKH vz.77 размещена на модифицированном шасси Tatra T-815 с колесной формулой 8х8. На вооружение ВС Чехословакии она была принята в 1977 году. В июле 2017 году МО Чехии заключило контракт на модернизацию 33 состоящих на вооружении гаубиц, но уже в феврале 2018 года аннулировало его. В качестве причины было названо несоответствие "общенатовским" стандартам ряда технических характеристик, в частности калибра и дальности стрельбы СГ. В целях замены ShKH vz.77 в сентябре 2021 года МО Чехии заключило с французской компанией Nexter Systems контракт на поставку ВС страны 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR на шасси с колесной формулой 8x8.

Часть из находившихся на хранении СГ ShKH vz.77 недавно поставлена ВС Украины.