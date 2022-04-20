Войти
Lenta.ru

Поиск внеземного разума начнут производить круглосуточно

206
0
0
Звездное скопление MACS1149-JD1
Звездное скопление MACS1149-JD1.
Источник изображения: © ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, W. Zheng (JHU), M. Postman (STScI), the CLASH Team, Hashimoto et al/Handout via REUTERS

Американский институт SETI объединился с Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) для нового совместного проекта COSMIC SETI, в ходе которого планируется производить поиск внеземного разума круглосуточно и семь дней в неделю. Об этом пишет Universe Today.

Производить мониторинг ученые собираются с помощью группы телескопов, которые называются Очень Большая Антенная Решетка (Very Large Array, VRA). 27 аппаратов располагаются в пустыне в Нью-Мексико, они способны улавливать микроволновые сигналы.

Недавно на антенны VRA в рамках COSMIC SETI были установлены волоконно-оптические усилители и сплиттеры, которые позволят систематизировать и получить доступ ко всем данным массива. Полноценный старт проекта осуществится в первом квартале 2023 года, тогда он сможет исследовать на наличие инопланетного интеллекта 40 миллионов светил в Млечном Пути.

В феврале 2022 года стало известно, что космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) способен обнаружить следы жизнедеятельности инопланетных цивилизаций на экзопланетах по атмосферному загрязнению. Его планируется определять по хлорфторуглеродам (ХФУ) — соединениям, которые вырабатываются при производстве хладагентов и чистящих средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Похожие новости
19.03.2008
Испытания "разрушителя" бункеров
04.12.2007
США помогут Уругваю
19.07.2007
НАШ ВЫЛЕТ БЕЗ ПИЛОТА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. В ЛЕ БУРЖЕ БЫЛИ ПОКАЗАНЫ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БПЛА
18.04.2007
Зажигательное шоу
29.03.2007
Сверхбомба для ударов по Ирану Пентагон обзаводится оружием для уничтожения ядерных объектов
01.03.2007
Азиатский регион продолжает оставаться наиболее крупным импортером российских вооружений
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 04:57
  • 23735
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 03:39
  • 46
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.04 02:09
  • 8
Раскрыты детали развития области электроники в России
  • 19.04 20:51
  • 7
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 19.04 20:39
  • 1
Т-80 с новыми тралами и доработанными "зонтиками" замечены под Попасной
  • 19.04 19:15
  • 19
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.04 16:49
  • 9
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 14:47
  • 0
Российская компания займется производством комплектующих для бизнес-джетов и платформ для ремонта вертолетов
  • 19.04 14:32
  • 0
Эксплуатационный контроль обслуживаемых объектов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 19.04 13:58
  • 2
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 19.04 12:40
  • 1
Внедрение ERP на предприятии. Этап 2 - SCADA
  • 19.04 12:04
  • 2
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 19.04 11:47
  • 12
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 19.04 10:40
  • 2
В «Ростехе» опровергли информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ-100
  • 19.04 10:23
  • 2
«Опасность конфликта в Арктике перестала быть теоретической»