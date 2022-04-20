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Известия.ru

В МИДе назвали западное оружие для Киева законной целью военных РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Поставляемое западными странами оружие Киеву является законной целью российских военных. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Он напомнил, что Евросоюз брал на себя обязательства не поставлять оружие туда, где оно может быть использовано против гражданского населения, а сам накачивает оружием Украину. По его словам, Евросоюз закрывает глаза на международное право.

«Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель. С моей точки зрения, [все] законно», — сказал Ильичев «РИА Новости».

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что получили данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в свою очередь заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.


В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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