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Российская газета

МО: В Одесской области переодетые в форму ВС РФ националисты готовят расстрел мирных жителей

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Источник изображения: rg.ru

В Одесской области переодетые в форму российских военнослужащих неонацисты готовят расстрел мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По полученной достоверной информации Служба безопасности Украины (СБУ) готовит очередную чудовищную провокацию для последующего обвинения военнослужащих РФ в военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. В ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих, после чего произвести демонстративный расстрел местных жителей", - говорится в сообщении НЦУО.

Отмечается, что фото- и видеоматериалы "бесчинств русских" планируется цинично раскручивать с помощью украинских и западных информагентств.

"Заблаговременно предупреждаем страны "цивилизованного Запада" во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", - сказал генерал Мизинцев.


Иван Петров

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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